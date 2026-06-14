「前TVB御用惡人」彭皓鋒直腸癌3期堅拒封肛　北上劇接劇搵錢養家

現年55歲、有「TVB御用惡人」之稱的彭皓鋒（Peter），自2023年7月確診直腸癌第3期後，因腫瘤位置極度接近肛門，曾被醫生斷言「唔做手術最多一年命」。然而，若接受傳統手術必須面臨「封肛」及終生使用造口（掛屎袋）的命運，令他陷入人生交叉點。最終他選擇以自然療法及保健品抗癌，成功令腫瘤由高峰期的8.8厘米縮細至2.8厘米。

日前飛到雲南開工！（小紅書截圖）

雖然病情暫時受控，但抗癌路上的經濟壓力卻將他壓得喘不過氣。彭皓鋒近年已全面復工，繼早前北上汕頭、雲南拍劇後，日前他又馬不停蹄為新劇《拔刺》參演。為了養活一家五口及籌措龐大的醫療費，他直言只能「頂硬上」！

「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter），2013年7月發現直腸內有一個約5厘米嘅腫瘤，證實患上直腸癌第3期。（截圖）

醫生稱只有一年命。（截圖）

月花3萬治療費積蓄散盡 曾向家人借6位數應急

抗癌除了折磨身體，更是一場金錢拉鋸戰。彭皓鋒透露，為了嘗試自費的抗癌療法及購買保健品，每個月的開支高達2萬至3萬港元。停工一年多醫病的他，多年積蓄早已全部散盡，期間更一度要向家人借6位數開支應急。未來若要進行其他關鍵手術，預計仍需籌措約30萬港元的費用。作為家中經濟支柱，彭皓鋒眼見身體狀況稍為回穩，便立即化身「鐵人」劇接劇搵錢養家。

非常努力！（小紅書截圖）

積極面對。（截圖）

好辛苦！（截圖）

一日要去十幾次。（截圖）

一日排便十幾次 靠1個方法克服頂硬上

帶癌工作絕非易事。彭皓鋒曾自爆，受腫瘤影響，他嚴重時一日需要排便十幾次。但為了搵銀还債及供養三名子女，他近年積極北上開工，早前拍完內地網劇《話事人》及短劇《暗處》後，隨即又投入新劇《拔刺》的拍攝。被問到高強度工作如何應付頻密上廁所的困擾？彭皓鋒透露全靠一個方法克服——只要一開工全神貫注投進角色，他的「便意」就會大減，靠著強大專注力壓制生理不適。

彭皓鋒與太太笑住以正面態度面對病情，接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問。（影片截圖）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）

彭皓鋒積極接受治療。（IG：@peter.pang.820）