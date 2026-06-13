一周星星｜黃翠如神預言一個生仔一個生女　洪永城拒女兒嫁入蕭家

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，本周日晚 (14日) 一集嘉賓請來「黃金拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla），接受主持區永權（Albert）訪問，三人相識多年老友鬼鬼，在節目中無所不談，笑聲不絕。

Albert（左起）、翠如同Tony相識多年，老友鬼鬼。

在「獨家考古」環節中，Tony和翠如回看2013年在綜藝節目《走過浮華大地 亞洲篇》，他們竟神預言未來自己分別會生女和生仔。Albert忍不住爆料，直指有一次幫Tony主持「BB性別儀式」，Tony聽到老婆陀第二胎又是女兒時的反應超愕然。Tony解釋女兒出生當然感動，但身為爸爸固然緊張又擔心，至於Tony擔心什麼？就要留意節目播出。講到「對親家」話題，翠如透露老公蕭正楠很喜歡Tony的大女Amber，Tony即開玩笑說：「我哋有個家訓，唔會同姓蕭一齊。」果真幽默風趣呀！

翠如同Tony相識多年。

在「本尊Fact Check 」環節，提到有傳「Tony力追翠如多年？或翠如管不住Tony而放手？」翠如斬釘截鐵地說：「我絕對唔係佢鍾意類型，佢絕對唔係我鍾意嘅類型，我哋兩個之間從來冇愛情出現。」她強調難以接受姊弟戀。

《一周星星》其中一Part精彩位是邀請圈中好友分享趣事，翠如因拍劇集《黑色月光》與楊卓娜和妹妹楊茜堯成為好友，楊卓娜好奇翠如為何邀請前輩黃日華（華哥）加入她們與楊茜堯組成的女子私聊群組，原來翠如和華哥有密切關係，更爆華哥主動要求加入她們的群組！

今集嘉賓。

當年翠如同Tony已神預言未來各自生仔同生女。

節目另一爆笑位就是，三人回憶舊時講真心話，就連Albert都話：「有少少驚。」翠如大爆入行時曾懷疑Albert的性取向，Albert又爆Tony曾試過被誤認某幾位大鼻男星，被封是翻版成龍﹑崔建邦及吳大維，Tony更會透露最想似哪一位前輩。

另外， Tony與翠如主持的全新綜藝節目《走過歷史大地》將於周一（15日）首播，Tony透露用AI輸入指令將自己變成「大隻Tony」，翠如笑言似足羅子溢身形，卻遭Tony吐槽，非常搞笑。

有兩個女嘅Tony

《走過歷史大地》入面，Tony好大隻喎！