秦沛80歲迎來第一粒孫笑逐顏開　姜文杰爆兩爺孫一表情特別似樣

恭喜「Paul哥」秦沛上月正式升呢做爺爺！兒子姜文杰（Benji）與模特兒兼珠寶設計師太太李泳淇（Rain）誕下千金「小姜蓉」， Benji昨日（12日）在網上分享B女滿三周大的萌照。初為人父的Benji字裡行間盡是父愛，更爆出一個溫馨又搞笑的驚人發現。

姜文杰（Benji）與太太誕下千金「小姜蓉」。（IG@benjichiang）

變寵女狂魔。（IG@benjichiang）

錫啖老婆先。（IG@benjichiang）

驚人發現：哭聲最似爺爺秦沛 姜文杰心痛又好笑

Benji在帖文中公開升呢做新手爸爸的心情，坦言終於明白「小朋友大得好快」這句話。他透露現在每日湊B的流程，就是每兩、三個小時就餵奶、換片和安撫的無限循環中，雖然覺得辛苦，但仍舊感到幸福滿瀉。他深情表示懷中的女兒是「the most beautiful thing I've ever seen.（我見過最美麗的事物）。」

最有趣的是，姜文杰透露每次看到女兒哭泣時，都百感交集，搞笑表示：「BB喊嗰陣個樣好似爺爺」。這個「神複製」讓Benji對女兒的哭聲感到格外心痛，即使身邊人勸他不要太過縱壞孩子，他仍然忍不住每次都立馬抱起安撫，盡顯「寵女狂魔」本色。

秦沛80歲迎來第一粒孫，每次見到都笑唔停口。（IG@benjichiang）

姜文杰覺得兩爺孫好似樣。（IG@benjichiang）

太可愛，見到都想錫番啖。（IG@benjichiang）

深情表白承諾：從今以後世界只為你轉動

從姜文杰分享的照片可見，無論是初生時被爺爺秦沛慈祥地抱在懷中，臉上還貼了墨鏡圖案遮擋，還是與爸爸臉貼臉的溫馨畫面，小姜蓉都備受全家寵愛。姜文杰感性地寫下對女兒的承諾：「多謝你出現喺我生命裏面……從今以後我嘅世界所有嘢都係為咗你……Love u, my dear daughter」。完全表達出他對女兒的無限愛意。

變寵女狂魔。（IG@benjichiang）