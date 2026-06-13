「郭富城初戀」姚正菁上契宴　猛料契哥為長江印務老闆擁雄厚身家

現年60歲的「天王」郭富城的初戀情人姚正菁（現改名姚舜薰）日前大辦上契宴，在資深傳媒人汪曼玲、李龍基、「黑妹」李麗霞等多位圈中好友見證下，正式與「Sam哥」結拜為兄妹，儀式中姚正菁更即場敬茶，獲Sam哥大手筆擺贈送金幣一枚。而這位「Sam哥」其神秘背景隨即引來各界高度關注。

郭富城初戀姚正菁與「長江印務」老闆Sam哥結拜！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

郭富城初戀姚正菁與「長江印務」老闆Sam哥結拜！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

身家雄厚！神秘「Sam哥」實為印務集團巨頭

據悉，這位與姚正菁緣份深厚的「Sam哥」，在商界頗具名氣，真實身份為「長江印務」的老闆。長江印務在行內具有舉足輕重的地位，業務能力與財力均相當雄厚。Sam哥不僅在生意場上長袖善舞，私底下與娛樂圈中人亦熟絡。汪曼玲透露，當初正是由她牽線，介紹Sam哥與姚正菁在澳門認識。當時姚正菁正經歷感情挫折、心情跌入谷底，全靠Sam哥一句「愛情只是童話，不可盡信」溫暖開導，兩人因而建立了深厚的兄妹情誼。

獲多名藝人見證！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

獲多名藝人見證！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

獲多名藝人見證！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

獲多名藝人見證！（汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》Facebook照片）

這次Sam哥大手筆筵開六桌，更在認契宴上豪贈金幣，足見他對這位新「契妹」疼愛有加，亦展現了其作為印務集團老闆的豪氣與實力。而淡出銀幕多年的姚正菁即使年屆六十，外貌依然保養得宜，氣質出眾，絲毫不減當年風采。