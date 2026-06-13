Lisa@BLACKPINK登FIFA世界盃舞台　露小蠻腰唱《GOALS》靚到窒息

Lisa@BLACKPINK又再一次登上國際舞台，今日（6月13日）的FIFA世界盃舞台中，她穿着招牌馬甲、熱褲露出小蠻腰的造型，和巴西人氣歌手安妮塔（Anitta）以及奈及利亞創作歌手雷馬（Rema）一齊表演世界盃官方歌曲〈Goals〉。



第一幕就係Lisa，勁靚呀！（YouTube截圖）

洛杉磯萬人體育場熱舞 三大巨星合體掀高潮

2026年世界盃足球賽由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，而這場備受矚目的表演於洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）盛大登場。演出由Lisa的精緻特寫揭開序幕，隨著畫面逐漸拉遠，她與舞者隨即帶來一段火辣的貼身熱舞，瞬間點燃全場。緊接著畫面一轉，Anitta、Rema與大批舞群接力上陣，三人在各自展現精彩的Solo環節後，宏偉華麗的場館佈置與壯觀的舞群陣容盡收眼底。最後，Lisa、Anitta和Rema再度合體同台演出，將整場表演的氣氛推向最高潮！

LISA、Anitta與Rema首唱世界盃單曲《Goals》。（YouTube截圖）

全白造型震撼網民 粉絲洗版激讚「靚到窒息」

粉絲睇完表演後，都在社交平台和YouTube上留言：「LISA全白look靚到窒息」、「靚到癲呀！」、「成個表演都好完美，唱歌到服飾，表演都好標誌性」，也有網民就只留言：「LISSSSAAAA」，也看得出他們有多興奮。

第一幕就係Lisa，勁靚呀！（YouTube截圖）

好多網民都讚Lisa表演得好。（YouTube截圖）

好多網民都讚Lisa表演得好。（YouTube截圖）

Lisa跳舞好有活力。（YouTube截圖）

Lisa跳舞好有活力。（YouTube截圖）

今次Lisa表演得到大家好評。（YouTube截圖）

今次Lisa表演得到大家好評。（YouTube截圖）

有網民大讚：「靚到窒息」。（YouTube截圖）

有網民大讚：「靚到窒息」。（YouTube截圖）

巴西人氣歌手安妮塔（Anitta）以及奈及利亞創作歌手雷馬（Rema）。（YouTube截圖）

巴西人氣歌手安妮塔（Anitta）以及奈及利亞創作歌手雷馬（Rema）。（YouTube截圖）

個場館真係壯觀。（YouTube截圖）

個場館真係壯觀。（YouTube截圖）