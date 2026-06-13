港男馬俊傑參加主播海選　爆效力無綫8年離巢真相： 完全沒有收入

前《香港先生》馬俊傑今日（13/6）現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。近年較少在主流電視台露面的他，在接受《香港01》訪問時大方談及自己當初決定離開無綫電視的背後原因，更首度吐露在舊公司發展時的心酸與迷茫。

前《香港先生》馬俊傑今日（13/6）現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

效力8年收入銳減 坦言前路迷茫

馬俊傑透露，自己與TVB的合約其實早前已經屆滿，雙方並未續約，至今已離開舊公司兩年多。他坦言，決定離開是因為在舊公司看不見明確的工作前景：「合約其實係到咗期，同埋都未見到公司有啲咩可以安排到……我未見到一個好好、明確工作嘅前景。我喺TVB都差唔多8年，有一段時間工作量係多嘅，但之後慢慢就越來越少。」

但拍劇的機會寥寥可數。（葉志明攝）

馬俊傑在《愛．回家》中飾演袁球老師，一集講到他與外貌相似的「張龍」（黃耀煌 飾演）交換身份，而得到注視。（ig@linus_ma)

他表示，自己在TVB時原本有主持節目，當時收入相對穩定，但後來被調離節目組，工作變成只剩下拍劇。然而，在沒有劇拍的日子裡，基本上是完全沒有收入，令他生活大受影響：「當時心情好迷茫，唔知做咩。一來啦，你收入會越來越少。我以前做節目嘅時候，就會有月薪或者等等嘅嘢，就會穩定少少，但你無咗跳出咗節目，你得返劇集嘅，你無劇集去拍，其實就無錢㗎喇。生活上會遇到問題，同埋佢哋啲戲越來越少，節目又無搵我繼續做，我就擔心我自己……如果繼續簽落去都係無嘢做嘅，我就擔心做唔到呢行其他嘢，只係喺度等，所以就要抽離、離開呢間公司，試吓其他嘢。」

馬俊傑在2016年參選香港先生而入行。（IG/@linus_ma）

他更透露，曾試過向公司反映，指自己一個月只拍一至兩集劇集，根本「生活唔到、食飯都未必夠」，雖然公司當時安撫他「有工作就會安排」，但由於難以預算實際的工作量和收入，加上公司在續約時只保證每年得6個Show最終令他決心離巢。

憶述曾遭幕後人員「欺凌」 借位對戲遭粗暴喝罵

在TVB效力8年期間，馬俊傑坦言也曾遭遇過不快對待。他憶述有一次在拍劇現場，自己出於好意留在場為工作人員和對手「借位」對戲，卻換來幕後工作人員極其難聽的喝罵：「試過有次喺幕後……好似對位啦，我拍完、講完我嘅嘢喇，我就拍完齋企喺度，因為要借個位畀佢（對手）對戲。佢講啦，我就借膊頭或者借咩啦，點知另一個幕後工作人員大聲話：『喂，你做咩企喺度啊？叫你行X開呀！企喺度做乜X嘢呀？阻住晒！』」

前無綫藝人馬俊傑和女友黃文意今日現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

前無綫藝人馬俊傑和女友黃文意今日現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

前無綫藝人馬俊傑和女友黃文意今日現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

馬俊傑當時感到非常委屈和不解，他認為自己只是想幫忙對戲，提供眼神交流，即使不需要他留在現場，對方也大可以禮貌地請他離開，而不是用這種令人難受的態度：「我心諗，我諗住借個視線畀佢，我係可行開，但我借畀佢，咁都有問題咩？佢叫我行開，話：『企喺度做乜X嘢，無嘢做就返去休息室啦。』我覺得有啲說話好難聽。其實可以好禮貌咁講『唔好意思啊，休息吓，未到你』或者『行一行開』，唔需要講難聽嘅說話。我覺得大家都係工作，最緊要大家都希望做到最好嘅製作畀人睇，唔好影響到人之後嘅發揮。」

保持熱誠尋求突破 現身《我要做主播》挑戰自我

雖然經歷過低潮與不快，但馬俊傑強調自己依然非常熱愛演藝行業，尤其是當演員拍戲。在離開TVB後，他透過教健身和教滑雪來維持生計及穩定收入，但心中從未放棄幕前夢想。

對於今次現身HOY 參加《我要做主播》海選，他表示：「我都好掛住呢行嘅工作，我最鍾意就係拍戲、做演員。我見到有《我要做主播》呢個面試，雖然唔係我原本嘅範疇之內，但我希望可以試吓、挑戰吓自己，同埋去另一個公司睇吓環境。」