容祖兒義賣珍藏二手衫親落場打點銷售　擔心粉絲買錯嘢獲網民大讚

容祖兒貴為樂壇天后，多年來努力工作成績驕人，加上近年在內地發展賺人仔更是收入增，賺個盤滿砵滿的她，身家豐厚。人氣高企的容祖兒工作keep住忙碌，經常都要出席各類活動，穿梭中港兩地，有很多機會跟大家見面。近日容祖兒就舉行了一個慈善二手衫義賣活動，為慈善出力，更親自落場打點，招呼一眾粉絲與買家。

容祖兒狀態絕佳。(k叔@小紅書)

容祖兒瘦得健康。(k叔@小紅書)

擔心粉絲買錯嘢

這次的義賣活動是由容祖兒及其慈善基金會主理的 「Second Chance 祖兒舊衣·你的新歡」 期間限定店，由12日起一連舉行3日，現場有祖兒親自精選嘅私人珍藏舊衣，更推出會場限定獨家周邊，賣完就冇，不會再補。於第一日，容祖兒就驚喜現身限定店同大家見面。她自己也有在社交平台上載在店內招待粉絲與容人的短片，她的粉絲亦有於社交平台上分享跟偶像見面的經歷。其中有一名粉絲想買一件飾物，便拿起來問容祖兒這條鏈是否一對。誰知容祖兒說：「呢個耳環嚟架，傻豬。(吓，我無耳窿) 無耳窿你唔好買喇，或者送畀人啦。」臉上還露出一副擔心粉絲會浪費金錢的表情，獲一眾網民大讚她真的好好，好錫粉絲。容祖兒自己在片中亦表示：「我係一個有良心既顧主嚟，我唔會亂咁推銷畀大家。」

容祖兒親自到場。(影片截圖)

容祖兒親自招呼。(影片截圖)

容祖兒讚自己。(影片截圖)

容祖兒好可愛。(影片截圖)

容祖兒與粉絲對話。(影片截圖)