高鈞賢夫妻檔直播帶貨有預謀　想提早退休做全職奶爸：老婆養我！

現年42歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），前年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，去年1月迎來女兒高子琳（Liona），一家三口幸福美滿。近年積極在香港及內地發展的高鈞賢，早前斥資6位數在深圳開設咖啡清吧，生意搞得有聲有色，日前他與老婆以夫妻檔上陣直播帶貨，高鈞賢更公開表示：「老婆養我！」

幸福！（IG@mattkobe）

一家三口幸福美滿。（IG圖片）

黃梓漫（Christine）旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

恩愛！（IG圖片）

慶祝42歲生日！（IG@mattkobe）

高鈞賢夫妻檔直播帶貨 想做全職奶爸：老婆養我！

高鈞賢在社交平台分享夫妻合照，相中所見，他與老婆一起現身直播間，夫妻檔上陣帶貨：「今次帶Christine踩入Determinant十如仕直播間，大家以為我係去教佢做主播？錯啦！😎其實我背後有一個極大嘅預謀：就係努力推老婆去幕前，等佢習慣瘋狂帶貨。只要成功捧紅老婆，我就可以名正言順宣佈『提早退休』，舒舒服服坐喺屋企做我夢寐以求嘅全職奶爸！🍼👧🏻為咗我嘅『湊女大業』，老婆你要努力發功呀！以後屋企嘅GDP就全靠你，我負責留喺大後方為你同Liona沖奶粉同洗頭！🫡✨#十如仕 #Determinant #直播帶貨 #帶貨女王 #老婆養我」

高鈞賢與老婆一起現身直播間。（IG@mattkobe）

夫妻檔上陣！（IG@mattkobe）

高鈞賢想捧紅老婆。（IG@mattkobe）

高鈞賢想做全職奶爸。（IG截圖）

感情好好！（IG截圖）

一起睇展覽。（IG@mattkobe）

黃梓漫曾為女尊男卑平反

一直被傳是富婆的黃梓漫，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，但自兩人公開關係後，網上有各種聲音，包括「高鈞賢傍富婆」、「男弱女強」、「女尊男卑」等，不過黃梓漫就曾為老公抱不平：「很多人只看到我站在台前的樣子，但沒有看到，我曾經也是經歷過婚姻失敗創業失敗以及無數過崩潰的夜晚，是他推掉所有工作來陪我，給我打氣，我面對市場的壓力時，扛不住的時候，是他帶我去散心，幫我穩住情緒，他是我的愛人，也是人生中最懂我的人，也是我創業上的戰友。」

好老公！（IG@mattkobe）

女強人！（IG圖片）

勁！（影片截圖）

女強人！（IG圖片）

一直被傳是富婆的黃梓漫，家底極厚！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

高鈞賢夫婦豪擲2,250萬買豪宅

黃梓漫創辦的「美妍堂」（MCTA）去年10月於美國掛牌上市，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過其後遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。雖然復牌之路仍有阻滯，但去年12月黃梓漫同高鈞賢就被爆豪擲2,250萬元，購入九龍塘畢架山一號一個三房單位連車位，高鈞賢其後接受訪問時表示會在深圳、香港兩邊住，直言希望女兒入讀九龍塘的名校。

溫馨！（IG@mattkobe）

囡囡1歲生日。（IG@mattkobe）

溫馨！（IG@mattkobe）

一家三口。（影片截圖）

好Fit！（IG圖片）