前TVB娛樂主播黃文意現身主播海選　爆離巢真相　力撐商天娥為人

前TVB《娛樂新聞台》女主播黃文意今日（13/6）現身觀塘參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。久未在電視熒幕露面的她，接受《香港01》訪時大方談及當年離開無綫（TVB）的背後真相，並分享了自己作為自由身工作者的近況。此外，針對近日資深藝人商天娥（娥姐）捲入的欺凌風波，曾與其合作的黃文意更挺身而出，力撐娥姐為人。



離巢TVB尋求更大平台發展

黃文意在TVB效力接近十年，當被問到當年為何選擇離開，她指合約期滿，並主動尋求轉變。她坦言，近年電視台的生態和節目形式有很大轉變，給予新人的機會較多，而自己也渴望嘗試不同的挑戰。

黃文意和男友馬俊傑現身觀塘參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

黃文意表示：「其實我係約滿啊！近呢一兩年大家都發現好多TVB嘅人都離巢，純粹係因為我哋個合約完咗。同埋都覺得，社會而家轉變緊，形勢好似係如果可以喺唔同嘅平台出現，其實對我哋嘅優勢更加大啦！」

黃文意大爆離巢無綫真相。（吳子生攝）

回顧在TVB的時光，黃文意透露自己是透過街頭訪問被導演發掘，隨後直接加入娛樂新聞台擔任主播，並未經過藝員訓練班。在無綫的後期，她更有幸參與劇集《寶寶大過天》，飾演馬國明角色的弟媳（坤哥老婆），這也是她在TVB最後且最重要的一部劇，圓了她的「主演夢」。

談到現時的自由身生活，她表示雖然辛苦但自由度高，除了接接KOL工作，也會擔任MC：「而家成個娛樂圈嘅生態變咗，已經唔會話定死喺一間電視台，好多幕後同幕前都係Freelance形式同唔同電視台合作，所以唔可以用以前嗰套標準去睇而家嘅生態。」

捲入欺凌風波？黃文意力撐商天娥「好好人」

近日娛樂圈掀起一波關於藝人涉嫌欺凌或態度惡劣的討論，資深藝人商天娥（娥姐）亦被推上風口浪尖。曾於《寶寶大過天》中飾演娥姐孫新抱的黃文意，對此有截然不同的看法。她強調在自己眼中，娥姐是一位非常照顧後輩的前輩：「我覺得教導係有嘅，但我以前拍《寶寶大過天》嗰陣，娥姐係演我奶奶。我同佢相處嘅過程入面，佢好肯幫我呢個後輩。有時我做得唔夠好、比導演鬧，佢都會出聲幫我。所以出面有呢啲新聞，我個人會覺得有啲愕然囉，因為我認識嘅娥姐根本唔係咁樣。喺我眼中娥姐好好人，仲成日請我哋食嘢添！」

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）

之後，黃文意亦傳出戀上大隻仔李日昇！（IG/@leeyatsingg）

黃文意憑《三日兩夜》爆紅。（《三日兩夜》節目截圖）

黃文意素有10億千金之稱。

黃文意更透露，自己曾試過在網上留言為娥姐澄清，結果卻遭到網民圍攻，令她深感無奈：「我有喺網上留言話我同娥姐拍過劇，覺得佢個人其實好好。點知下面有好多網民留言狂插我，話：『好似你同佢拍劇咁好彩啦！』、『大家都唔同一個時期！』之類。啲人想相信一件事嘅時候，網絡輿論就會一面倒，真係無辦法。」

唐文龍否認戀情並指與黃文意只是正常朋友。(IG圖片)