東張女神再進修考專業調解員　高學歷富家千金中大法律系碩士畢業

現年31歲的王嘉慧（Cathy）在2021年參選港姐時入圍最後五強，落選後簽約TVB發展，因主持節目《東張西望》而為人熟識，成為「東張女神」之一。早前王嘉慧參加TVB選秀節目《魔音女團》面試，雖然最後未能打入16強成團出道，但她仍努力增值自己，日前她就參加專業調解員資歷認證考試！

王嘉慧身材比例相當好。（IG@cathy_kww）

有樣有身材。（IG@cathy_kww）

王嘉慧因主持節目《東張西望》而為人熟識。（電視截圖）

出海。（IG@cathy_kww）

長腿！（IG@cathy_kww）

王嘉慧挑戰專業調解員資歷認證考試

王嘉慧在IG限時動態曬出一張參加考試的照片，並寫道：「One exam down.」相中所見，她參加的是由香港調解仲裁中心（Hong Kong Mediation and Arbitration Centre）舉辦的專業調解員資歷認證考試（Professional Mediation Training Examination），學員先要接受約40小時的理論培訓，之後參加筆試，考核學員對法律框架（如《調解條例》）、替代訴訟糾紛處理（ADR）及調解流程的理論基礎，掌握理論後，考生將進行角色扮演培訓，而最終認證資格考試包括兩個模擬個案的角色扮演考試，通過後將獲認可為列席調解員，並可申請成為專業會員。

王嘉慧挑戰專業調解員資歷認證考試！（IG截圖）

好性感！（IG@cathy_kww）

王嘉慧有樣有身材。（IG@cathy_kww）

好Fit！（IG@cathy_kww）

王嘉慧中大法律系碩士畢業 出身富裕係「內地傢俬大王」千金

其實王嘉慧一向是學霸女神，她曾就讀聖保羅男女中學，其後到英國升學，在倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list（獲院長嘉許名單）」成績畢業，回港後在香港中文大學讀法律系碩士，她還考獲健身教練專業資格，2021年參選港姐後入行，憑主持《東張西望》、《LAW霸女神》等而備受關注。出身富裕的王嘉慧，爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明，公司曾在美國上巿，擁有約300多間加盟店。王嘉慧於2020年7月以1,985萬元購入九龍站擎天半島755平方呎單位，過往亦曾拍片公開豪宅內景，但上個月她就以約2,000萬元沽出該單位，賬面獲利約15萬元，若計及購入時的印花稅、代理佣金及律師費等開支，料實蝕約100萬元。

晚裝Look！（IG@cathy_kww）

晚裝Look！（IG@cathy_kww）

王嘉慧在節目《LAW霸女神》中運用到法律知識。

王嘉慧主持過兩輯《通靈之王》。（IG@cathy_kww）

曾參演《新聞女王》。（IG@cathy_kww）

在《逆天奇案2》中飾演「小三」。（劇照）

王嘉慧爸爸是有「內地傢俬大王」之稱的王亞明。（IG@cathy_kww）

王嘉慧曾在TVB節目《樓價有得估》中公開自己的西九龍豪宅。

王嘉慧在家中做Gym。（影片截圖）

好驚險。（影片截圖）

挑戰！（影片截圖）