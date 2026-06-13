方健儀爆遭TVB編輯當眾痛罵無新聞觸覺　感極侮辱：係傷害

前無綫電視人氣新聞女主播方健儀，今日（13/6）現身觀塘為HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》擔任海選評判，親自逐一審視參賽者的表現，並以過來人身份給予寶貴意見。方健儀接受《香港01》訪問時大談當年自己在無綫擔任記者與主播生涯中的辛酸史。被問到在採訪生涯中，有沒有遇過被上司或前輩「轟炸」的難忘經歷？方健儀隨即笑言，自己幸運地較少遇到老總「詐型」，但就透露過往曾被一位編輯在公開場合當眾訓斥，令她至今記憶猶新。

方健儀爆遭無綫編輯當眾痛罵無新聞觸覺坦言極侮辱。（吳子生攝）

方健儀和陳啟泰今日現身觀塘為HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》擔任海選評判。（吳子生攝）

大堂遭痛斥「接近侮辱」

方健儀回憶道：「其實業內人士全部都知嘅，亦都因為嗰位編輯，促成咗我呢段婚姻。因為嗰位編輯，佢喺大堂嗰度，真係話我『無新聞觸覺、無判決力。嗰吓其實係好傷嘅，因為我都呈現到、做到嗰啲嘅功課或者新聞製作，但係被佢咁講，同埋係大家都聽到嗰吓呢……嗰個對於我嚟講，其實係一個傷害。」

痛哭之際「英雄救美」

雖然當時感到自尊心受創，但事過境遷，方健儀直言現在反而很感激對方：「依家諗返都幾多謝佢，因為呢個係一個好好嘅訓練，令到你面皮要厚。我之所以話促成咗段婚姻，就係因為佢鬧完我之後，我就好唔開心啦，見到我老公呢，我就喺……同佢食飯嘅時候，喺架車度同佢傾偈，我就喊。就係喊緊嘅時候呢，佢就捉住我隻手話：『唔好喊啦，無論如何我都會支持你嘅！』」

老公曾英雄救美奪芳心。（IG@akinafong）

婚後無小朋友，但非常恩愛。（IG@akinafong）

婚宴無請「恩人」：佢唔會係交心朋友

方健儀笑稱，沒想到因為這次被罵，反而意外讓當時仍是男友的老公成功「英雄救美」，奪得美人歸：「所以我哋結婚嘅時候，都有多謝呢位編輯，哈哈！」不過被問到當天婚宴是否有邀請對方出席，方健儀則大笑著表示：「無啦！梗係無啦！其實我都唔係同佢好交心嘅朋友。你想想，如果係交心嘅朋友，佢就唔會咁樣喺大堂度，咁樣去話我接近係侮辱嘅階段啦。」

方健儀坦言，當時自己還算年輕，EQ（情緒商數）和面皮都比較薄，面對這種場面確實有些不知所措。不過她認為這些都是台前幕後工作人員的必經之路：「去到依家，哈哈，我已經百毒不侵啦！都係一種磨練嚟嘅。係呀，所以做記者、做主播、做演員或者做主持都好，都係要經歷呢啲磨練嘅。」