大象的告別式2.0｜Jeremy@MIRROR首演音樂劇︰上到台淨係覺得興奮

本地原創音樂劇《大象的告別式》載譽歸來，以全新面貌推出《大象的告別式2.0》。除了黃靖程、強尼及馮志佑原班人馬悉數回歸外，更邀得人氣偶像Jeremy@MIRROR首踏台板，強勢加盟。首次參演音樂劇的Jeremy今次飾演「暖男版」陳朗，除了需要投入大量情感演出，更要挑戰現場演唱多首廣東歌，真摯演出令人動容。

Jeremy大讚觀眾反應熱烈，更笑言觀眾比他預期中更快被劇情觸動，不時聽到台下傳來抽紙巾的聲音，令他大感鼓舞。(《大象的告別式2.0》劇照)

《大象的告別式2.0》繼續有黃靖程及馮志佑原班人馬回歸。(《大象的告別式2.0》劇照)

Jeremy於首演謝幕時感激觀眾買飛捧場，笑言：「千祈唔好劇透呀！」談到首次登上劇場舞台，他坦言原以為自己會非常緊張，結果卻比想像中興奮：「我身體話畀我知我緊張，今朝8點自己彈醒咗瞓唔返，但一上到台就淨係覺得興奮，好想快啲出台Show off交成績表！」

Jeremy又大讚觀眾反應熱烈，更笑言觀眾比他預期中更快被劇情觸動，不時聽到台下傳來抽紙巾的聲音，令他大感鼓舞。他直言首次感受到劇場獨有的魅力：「一落台就同工作人員講啲觀眾好正，原來做舞台劇係呢種感覺，同演唱會真係好唔同！」對於自己的首演表現，Jeremy表示滿意，並為自己打出8分，希望在接下來的場次能夠發揮得更好。

Jeremy於首演謝幕時感激觀眾買飛捧場，笑言：「千祈唔好劇透呀！」談到首次登上劇場舞台，他坦言原以為自己會非常緊張，結果卻比想像中興奮。(《大象的告別式2.0》劇照)

談到劇中的連場催淚戲，Jeremy笑言當日連同Dress Rehearsal及正式演出，已經哭足兩場、每場長達20分鐘，因此眼腫上陣亦在所難免。「我完全唔夠膽望觀眾，驚一對到眼會一齊大喊，所以只可以望遠方。」Jeremy亦特別感謝經理人花姐連日來陪伴支持。花姐更爆料指Jeremy早在排練室已經投入到喊，連自己亦忍不住眼濕濕。為配合角色演出，Jeremy更特意染黑頭髮，以全新形象示人。

相隔三年再次演出同一角色，強尼坦言由於劇本及歌曲均經過大幅修改，感覺猶如重新經歷整個故事。(《大象的告別式2.0》劇照)

相隔三年再次演出同一角色，強尼坦言由於劇本及歌曲均經過大幅修改，感覺猶如重新經歷整個故事。他表示，音樂劇最大的挑戰在於同時兼顧情緒起伏與歌唱表現，每次演出都像重新活一次角色的人生。

談到未來，強尼透露兒子因忙於準備考試未能到場觀賞，因此特別希望作品有機會再次重演：「希望有《大象3.0》！」他更形容音樂劇是表演者的豪華享受：「有Live Band、有燈光、有現場觀眾，由頭到尾一次過演晒，真係好正！」