陳啟泰化身港鐵職員　被員工誤當「自己人」：問我識唔識換飛

陳啟泰今日（13/6）現身觀塘為HOY首個大型選秀節目《我要做主播》海選擔任評判。作為殿堂級主持，陳啟泰在海選現場對每一位參賽者的表現都看得十分仔細，他直言主持與主播的基本功非常重要，除了口齒伶俐，更考驗臨場應變能力。他希望透過這個節目，為有志投身媒體行業的年輕人提供機會，同時自己也能藉此更新思維。

陳啟泰今日（13/6）現身觀塘為HOY首個大型選秀節目《我要做主播》海選擔任評判。

方健儀。（吳子生攝）

大談化身「港鐵站務員」趣事連篇

早前網上流傳陳啟泰身穿港鐵職員制服在車站執勤的照片，引來全網熱議，網民紛紛笑問入閘前「使唔使動用錦囊」。陳啟泰在接受《香港01》訪問時，大方談及這次貼地的拍攝體驗，更爆出不少令人啼笑非遺的趣事。

陳啟泰着制服返工？（coleman_0112@threads）

陳啟泰主持全新遊戲節目《鐵聲之巔：百萬積分爭奪戰》。（公關提供）

陳啟泰透露，雖然當天穿上整齊制服，但其實大部分市民都認不出他：「其實呢，個體驗真係好正。因為真係有啲人，見你著住職員制服，就衝過嚟問你嘢，唔理你係邊個，好多人都唔認得。百分之七十都唔認得我嘅，不過有啲呢，就會認得。」他隨即分享了一個令他哭笑不得的市民提問：「有個女性朋友仔喺大圍站問我：『我喺大圍站，裡面有廁所，不過要入閘嘅。我可唔可以拍長者卡入去，去完廁所之後拍返出嚟，咁樣係咪唔使錢呀？』我當時真係答佢唔到，我唯有話：『我叫個同事幫你啦！』」

陳啟泰笑言大部分市民都認不出他。（吳子生攝）

被真港鐵員工誤當「自己人」

除了市民認不出，就連港鐵的員工也產生了誤會，甚至走過來向他請教業務：「仲有一個好笑嘅，就係有個同事，一個都係港鐵嘅同事，行過嚟同我講：『阿同事呀，你識唔識換飛呀？』佢以為我真係佢同事呀！咁我同佢講，我話：『同事，其實呢，我唔識嘅，我喺度拍緊嘢。』佢就望一望我，跟住就：『哦！』咁就走咗去，真係好搞笑！」

陳啟泰被真港鐵員工誤當「自己人」。（吳子生攝）

被問到有沒有其他街坊前來詢問，他笑言「海量」：「好多！好多好多！好多直情係問完，都認唔到我。有幾個我都答到嘅，好似去邊個號碼月台、點樣去何文田，因為我見到個指示牌。即係百分之百識嗰啲，我咪答囉，有啲唔係好sure嘅，就費事帶錯人行錯路，就搵個真同事幫手。」

方健儀和陳啟泰今日現身觀塘為HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》擔任海選評判。（吳子生攝）

體會前線員工辛勞 未來將在港鐵「獻聲」

這次短暫的體驗讓陳啟泰對前線鐵路員工由衷佩服，感嘆這份工作絕不容易：「嗰日體驗好多，因為我只不過係做咗一個幾鐘，但就感受到佢哋。第一，有好多月台係冇冷氣嘅，好似東鐵綫咁，好辛苦，日曬雨淋。二來呢，又要面對一啲好奇特、好無厘頭嘅問題，佢哋真係好熟，問咩都識答！嘩，我做咗一個幾鐘我都覺得好辛苦，最慘係有時仲要面對一啲投訴，雖然嗰日就冇人投訴我，哈哈。」

陳啟泰體會前線員工辛勞 。（吳子生攝）

最後，陳啟泰還向大家預告了一個驚喜。他透露，市民以後搭港鐵時，將會有機會聽到他的聲音：「想提醒定大家，之後呢，我喺港鐵都會有我把聲音出現。例如有黃雨暴雨警告嘅時候，就會播我把聲，叫大家：『黃雨嘅時候，搭車小心啲呀』等等。希望可以更加入屋、更加親切啦！」

預告驚喜！（吳子生攝）