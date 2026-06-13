陳展鵬拒做控制狂爸爸　開明談女兒18歲戀愛禁忌：最緊要識篩選

陳展鵬今日（13/6）現身青衣城出席仁濟醫院舉辦的親子講座，他在活動上大方分享與女兒「小豬比」的相處點滴，並在接受《香港01》訪問時暢談女兒的日常趣事。

陳展鵬今日出席親子講座。（吳子生攝）

陳展鵬嘆時間過得太快 珍惜陪伴時光

陳展鵬在受訪時感嘆，女兒轉眼間已經讀小學，讓他深刻體會到時光的飛逝，他笑言：「睇返佢以前細個好得意，好可愛！時間過得好快。以前好多身邊嘅朋友同長輩同我講，話小朋友大得好快㗎，多啲同佢一齊、珍惜呢啲時間，諗下而家已經小學喇。有佢哋嘅提點，所以呢段時間都成日陪小朋友，屋企裡邊嘅活動都一齊參與，有好多珍貴嘅片段。」

陳展鵬嘆時間過得太快。（吳子生攝）

陳展鵬、單文柔愛女小豬比幼稚園畢業。（IG@smyphoebe）

面對女兒未來戀情 陳展鵬：情感處理最重要

被問到如果女兒到了18、19歲談戀愛，作為爸爸會否贊成？陳展鵬坦言自己也還在學習階段，打趣說：「其實我都係學習嘅階段，我真係唔知係咪應該18、19歲ok，因為你要睇下啲報告㗎嘛。可能男仔拍拖就需要21歲比較好啲、心智成熟啲，女仔就早熟啲，我都唔知，要睇下呢啲報告先。而家講緊10年後嘅嘢，或者個世界到時佢哋唔鍾意拍拖呢？可能個年代變得很犀利，所以我都要睇定啲。」

陳展鵬談女兒未來戀情。（吳子生攝）

對於女兒將來若情竇初開，他抱持開放且隨機應變的態度，但最關心的依然是女兒的心靈成長：「唔出奇㗎，所以我們都要隨機應變。但當然啦，我覺得拍唔拍拖最重要就係，家長擔心嘅就係，你能不能夠處理到感情問題。人生就要去感受同經歷唔同嘅階段，呢個先好玩嘛，生老病死嘛。你都要處理到自己嗰個情感先，我覺得最重要情感清醒，因為人與人之間可以好大件事，亦都唔想佢因為男女之間嘅感情影響到佢後邊嘅路。最緊要佢能夠識filter（篩選）要處理得到。」

一家三口美滿幸福。（IG@smyphoebe）