吳文忻守靈彌撒6.24舉行　凝聚心意懇辭花籃轉捐癌症基金會

1998年香港小姐季軍吳文忻2024年8 月公開癌病復發，由原先乳癌擴散至淋巴、骨骼、肝臟及腦部。經過近兩年的抗癌歷程，在6月9日其家屬在她社交平台公佈「吳文忻於今早在醫院睡夢中安詳離世」，終年51歲。

吳文忻在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。（ig@nat_ng_nat）

正式告別儀式僅限至親及受邀親友出席

其家人近日在她的個人社交平台（IG）更新帖文，公佈吳文忻的告別儀式及守靈彌撒的具體安排。家人在公告中深情寫道：「走過漫長的抗戰，我們親愛的文忻於2026年6月9日早上安息主懷，回到天父的懷抱。遵照家人意願，正式告別儀式僅限至親及受邀親友出席，不對外開放，懇請體諒。」

遵照家人意願，吳文忻的正式告別儀式僅限至親及受邀親友出席，不對外開放。（ig@nat_ng_nat）

6.24聖母無原罪主教座堂彌撒 開放公眾直接出席追思

但為了讓未能出席告別儀式之親友及公眾人士能為文忻的靈魂安息祈禱及作最後告別，其家人亦將於6月24日為文忻舉行的【守靈彌撒】。

守靈彌撒將安排於2026年6月24日（星期三）晚上7時30分舉行，地點為香港中環堅道16號的堅道聖母無原罪主教座堂。該場彌撒無須公眾預先登記，歡迎各位直接前往教堂出席，共同追思吳文忻，彌撒將由陳志明神父主禮。家人在公告中提供溫馨提示，表示彌撒當晚教堂現場將不設靈柩停放及瞻仰遺容儀式，同時主教座堂並不設泊車位，建議出席人士乘搭公共交通工具前往。

凝聚心意傳承愛 懇辭花籃轉捐癌症基金會

考慮到堅道主教座堂的空間有限，家人懇辭一切花籃及花牌，並希望凝聚這份最後心意，去幫助其他癌症影響的家庭。家屬表示，若親友及公眾人士希望向Natalie表達最後心意，請考慮以「吳文忻 (Natalie Ng)」名義，捐款至香港癌症基金會的「紀念故人捐款」項目。家人希望藉此能凝聚各界心意，將文忻的愛承傳下去，凝聚這份心意幫助癌症影響的家庭。

家人盼將文忻的愛傳承，懇辭花籃轉捐癌症基金會。（ig@nat_ng_nat）

彌撒現場義賣Natalie遺作《因愛重生》

此外，為將 Natalie 的愛傳承，守靈彌撒當天現場亦將設有其遺作《因愛重生》進行義賣，義賣的所有收益將不扣除任何成本，全數撥捐堅道聖母無原罪主教座堂。文忻雖已離去，但她的勇敢、大愛精神與典範將長存於眾人心中。

彌撒現場義賣Natalie遺作《因愛重生》。（ig@nat_ng_nat）