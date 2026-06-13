東張西望｜複式豪宅漏水全家瞓廳地下　發展商整一半停工逼簽約？

買樓本來是開心事，但如果買中「漏水樓」，隨時變成人生噩夢！今日（13日）播出的《東張西望》報道了一宗極度離譜的樓宇漏水個案，苦主李先生一家六口，原本安居於東涌一個環境清幽的私人屋苑頂層連天台複式單位，豈料入伙不久即遇上嚴重漏水問題，好好一間豪宅搞到破破爛爛，四間睡房全部報廢，一家人慘被逼全部瞓廳，苦不堪言！

苦主李先生一家。（電視截圖）

住戶李先生接受東張主持甘詠寧訪問。（電視截圖）

入伙即遇嚴重漏水 豪宅驚變「發霉屋」四房全廢

李先生透露，他於2016年購入該單位，一家六口滿心歡喜在2018年搬入，結果翌年全屋多處便出現非常嚴重的漏水問題。漏水導致天花板及全部牆身嚴重發霉，更散發出難聞氣味，四間睡房根本無法住人。

李先生無奈表示：「全家一家六口瞓廳、瞓地、瞓梳化。」其年邁的母親更苦訴已經在廳瞓了三個多月。更慘的是，最近天氣酷熱，全屋的冷氣卻突然壞掉，李生極度懷疑也是因為嚴重漏水導致機件損壞，令一家人的居住環境雪上加霜。

牆身發霉。（電視截圖）

有味散出。（電視截圖）

一家六口瞓廳。（電視截圖）

全屋冷氣壞晒！（電視截圖）

拖延十年突停工 逼簽「保密魔鬼合約」棄追究權利

李先生指出，室內漏水源於外牆及天台防水層出現問題。他多年來一直向發展商投訴，但對方採取「拖字訣」：「每次上嚟影完相，哦哦話會整，然後返去報告。差唔多十年都係影完相走咗，不了了之！」

直至李生忍無可忍表示會向傳媒公開事件，發展商才急急腳派人維修，但行事卻毫無計劃。李生氣憤地說：「其中一樣喺主人房整，整爛晒主人房同廁所，但整到一半又唔整！」工程停工近一個月後，發展商竟突然發出一份李先生覺得極不合理的文件要求他簽署。

李生直斥該文件根本是「魔鬼條款」：「簽咗要放棄將來所有權利，最唔接受係放棄將來任何呢個單位嘅投訴，包括外牆漏水！明明係佢責任，但冇得講。整好定未整好都係佢哋決定，仲話呢份嘢係保密，如違反任何一條就會終止所有工程。簽又唔係，唔簽又唔係，將來完全冇保障！」

間屋整到一半又突然停工。（電視截圖）

間屋整到一半又突然停工。（電視截圖）

拆到爛晒！（電視截圖）

拆到爛晒！（電視截圖）

拆到爛晒！（電視截圖）

拆到爛晒！（電視截圖）

大律師斥條款零保障 發展商辯稱：正積極協商

對於這份辣招合約，陸偉雄大律師看過文件後，亦直指條款完全只保障發展商，毫無顧及業主利益。李先生堅決表示絕對不會簽署這份不平等條約：「我哋淨係要求佢哋做應做嘅嘢，無條件執返漏水。外牆漏水係佢哋責任，無可厚非，本身係我哋嘅權利，但現時畀份咁嘅嘢我哋簽，唔簽就唔整，絕對唔合理！」

針對李先生的控訴，《東張》向涉事發展商查詢。發展商回覆指一直有跟進事件，目前部份工程已初步完成，但餘下工程的部份細節需同業主作進一步協商，故暫未展開，並強調會「積極跟進，會同業主保持聯系」。

陸偉雄叫小心合約細節。（電視截圖）

似乎只傾向發展商利益。（電視截圖）