梁洛施孖男友馬浴柯亮相上海電影節　首度情侶檔行紅地氈高調放閃

現年37歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李嘉誠兒子李澤楷相戀，2009年誕下大仔李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨及李長軒，但梁洛施在2011年宣布與李澤楷分手，多年來一直專心照顧三個囝囝，鮮有爆出緋聞。直至前年11月梁洛施與內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情，不時被影到拍拖出巡，十分甜蜜。今晚（13日）《第28屆上海國際電影節》開幕式暨金爵盛典在上海舉行，電影《重生2》導演馬浴柯攜梁洛施、白客、阿如那一起亮相紅地氈，梁洛施更全程繑住導演男友馬浴柯的手臂，高調放閃！

梁洛施（Isabella）與李澤楷育有三子。（IG@isabella.leong）

多年來一直專心照顧三個囝囝。（IG@isabella.leong）

梁洛施接受內地節目《魯豫有約》訪問罕談李澤楷，坦承曾嚮往嫁給對方。（微博@魯豫有約）

蜜運中。（IG@isabella.leong）

狀態Fit爆！（IG@isabella.leong）

梁洛施馬浴柯《重生2》情侶檔亮相上海國際電影節

四人手上都纏著繃帶，以「戰損」造型出場，呼應新戲主題，當中梁洛施同馬浴柯都以黑色西裝造型亮相，相當合襯，梁洛施在社交平台分享靚相，並寫道：「很榮幸和《重生2》劇組一起參加上海國際電影節，今天我們都好酷啊😎」梁洛施昨日（12日）出席高級珠寶品牌活動接受訪問時，曾透露《重生2》將於暑假上映，並讓大家拭目以待，她強調是不一樣的自己，是從未演過的角色，並直言拍攝時相當辛苦，每日用十多至二十小時拍攝，花了好多心血，希望大家多多支持首次情侶檔合作的《重生2》。

電影《重生2》導演馬浴柯攜梁洛施、白客、阿如那一起亮相紅地氈。（影片截圖）

梁洛施更全程繑住導演男友馬浴柯的手臂，高調放閃！（影片截圖）

四人手上都纏著繃帶，以「戰損」造型出場，呼應新戲主題。（影片截圖）

相當合襯！（影片截圖）

出場。（影片截圖）

放閃！（IG@kim1113）

型。（IG@isabella.leong）

高貴優雅。（IG@isabella.leong）

梁洛施前年被爆新戀情 為愛長駐北京

前年11月梁洛施被網民影到與馬浴柯現身北京一間咖啡店，二人坐在店外的凳上傾偈，期間男方更靠近女方細心傾聽，似乎關係匪淺，網民更指兩人手拖手離開咖啡店。而梁洛施被爆出新戀情後大部分時間都身在北京，更養了愛犬Cookie，似乎是為愛長駐北京。

梁洛施氣質滿滿。（微博@梁洛施）

狀態滿分！（影片截圖）

容光煥發！（IG@isabella.leong）

梁洛施同愛犬。（IG@isabella.leong）

梁洛施同愛犬。（IG@isabella.leong）

梁洛施被網民影到與馬浴柯現身北京一間咖啡店，驚爆新戀情。（小紅書）

被指拖手離去。（小紅書）

大部分時間都身在北京。（IG@isabella.leong）

梁洛施同愛犬。（微博@梁洛施）

大部分時間都身在北京。（微博@梁洛施）