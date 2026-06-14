夏雨伸脷傳聞後首現身　伙阮兆祥米雪演唱會台上講「有味」笑話

早前夏雨被Youtuber 劉定堅翻舊帳，指他當年與女演員高妙思拍接吻戲伸脷，日前（6月13日）夏雨為舊拍檔米雪演唱會擔任嘉賓，但就不接受訪問。演唱會台上，米雪、夏雨和阮兆祥就講了一則雅俗兼備的有味笑話，令在場觀眾都聽得相當開心。



夏雨伸脷傳聞後首現身。（林迅景 攝）

夏雨家宅有「特別」稱呼

阮兆祥：「米雪姐都提供過一個笑話，係關於夏雨屋企。」米雪：「係呀，係呀。我有好多外地嚟嘅朋友都話要去夏雨屋企門口打卡，我話咁怪嘅，有日拍節目要去夏雨屋企打卡影相。」阮兆祥：「點解呢？」米雪：「大家都知，形容一間屋，一個屋苑應該用啲咩？」阮兆祥：「樓啦⋯⋯」米雪：「樓、室、苑、閣、乜都有。咁夏生，夏雨，用個夏字、要配啲咩？」阮兆祥：「夏樓⋯⋯（音同：下流）夏樓唔好聽。」

米雪和夏雨合唱。（林迅景 攝）

米雪、夏雨、阮兆祥三人在台上講不文笑話。（林迅景 攝）

唔用「夏」改用「雨」字 背後原因令全場爆笑

米雪：「咁所以夏閣又唔得，夏室又唔得，所以要用個雨字。」阮兆祥：「終於夏生你選擇用咩稱號？」夏雨：「雨房囉。」全場掀起了一陣笑聲。夏雨：「從此之後，個個地產都帶人去睇雨房。」阮兆祥：「咁你就唔啱啦，你應該買兩間，一左一右。你得一間就變咗⋯⋯哈哈哈。」夏雨：「我間屋兩個門㗎。」阮兆祥：「前後門。」