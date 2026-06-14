羅家英與汪明荃花式鬥嘴　爆70歲米雪「封盤」仍有人追：絕對秘密

汪明荃和羅家英日前（6月14日）為米雪演唱會《友你有米55派對騷》擔任表演嘉賓。演唱會中，羅家英牽着手與米雪合唱，其後米雪笑言感受到做「阿姐」的感覺，惹得全場大笑。羅家英回應：「真係有？」米雪：「你真係情深款款，唔難得阿姐對你情深一遍。」羅家英：「多謝多謝，阿姐對我係幾好嘅。」



羅家英與汪明荃感情十分好！（林迅景 攝）

羅家英呻難做求記者鼓勵 汪明荃發功：身在福中不知福！

演唱會後，羅家英和汪明荃接受訪問。羅家英表示，演唱時原本打算一邊耍太極一邊唱歌，可惜只能手持咪高風，就放棄了這個想法。汪明荃：「用hand咪好難耍。」有記者問汪明荃：「（羅家英）係咪成日耍太極？」羅家英即說：「你哋唔好咁話我至得㗎，鼓勵吓我啦，知道我難做。」汪明荃還補一句：「你身在福中不知福喎。」

自爆「偷」釵送人斷正！

記者問：「有什麼難做？」羅家英說：「你講我啲感情？呢啲唔係而家講啦。」有記者提及，羅家英在演唱會上表示「偷」了一支衩送給米雪。汪明荃回答：「哎呀！」然後望向羅家英，羅家英即時瞪大雙眼，搖了搖頭，相當搞笑。羅家英：「你都唔能夠公開咁講，佢喺我隔籬，我可以點講呢。」有記者又問：「阿姐會唔會算帳？」汪明荃：「冇，我都唔知。」羅家英：「偷嘢梗係唔畀佢知啦。」

羅家英與汪明荃一同為米雪演唱會擔任嘉賓。（林迅景 攝）

羅家英與汪明荃一同為米雪演唱會擔任嘉賓。（林迅景 攝）

大爆米雪「封盤」 羅家英爆有人追：絕對秘密

講起在台上，夏雨大爆米雪「封盤」不接受追求。羅家英：「夏雨講嘅？夏雨點知咁多嘢？」汪明荃：「佢同米雪好熟㗎。」羅家英：「熟？梗係唔熟啦。邊有我咁熟呢。」停頓了半秒，他又說：「佢兩個熟到可以亂講嘢，咁其實呢，佢真係封盤。」記者問：「有冇人追米雪姐？」羅家英：「知知啦，但係唔講得。（秘密？）絕對秘密。」

有沒有朋友要求介紹米雪？羅家英：「有一個泰國朋友，為咗米雪買咗17張飛，返嚟睇。忠實fans，但係佢又唔係好識講中文。（有冇機會？）冇，佢同屋企人嚟睇。」汪明荃指他答非所問，羅家英又說：「係咪提都唔畀提先？」汪明荃：「佢哋（記者）都唔係問呢樣嘢。」

羅家英與汪明荃花式鬥嘴，互動十分可愛！（林迅景 攝）

汪明荃Solo唱歌。（林迅景 攝）

米雪演唱會上，播出與尹志強的合照片段。（林迅景 攝）

羅家英唱歌時中氣十足！（林迅景 攝）

羅家英唱歌時中氣十足！（林迅景 攝）