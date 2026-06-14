78歲「TVB鎮台之寶」汪明荃驚爆計劃息影：我都會走

現年70歲的米雪舉行一連兩場《友你有米55派對騷》已圓滿結束，吸引大批好友撐場，當中當然少不了汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）這一對恩愛夫妻擔任嘉賓助陣。阿姐更自爆，原來她自1983年合作演出粵劇《白蛇傳》之後，便與米雪在工作上「零合作」，長達41年連一部劇集都沒有機會碰頭。兩人在完成演出後接受傳媒訪問，出名是「工作狂」的阿姐，驚爆計劃淡出娛樂圈時間線。

汪明荃Solo唱歌。（林迅景 攝）

汪明荃考慮明年在港開騷

在1966年應考麗的映聲第一期藝員訓練班入行的阿姐，縱橫演藝圈接近六十載。雖然78歲的她曾分別於1985年確診甲狀腺癌，及2002年確診乳腺癌，但皆因及早發現並接受手術治療成功康復，體力向來驚人。不過，提到開演唱會，阿姐表示除了將於8月8日在廣州中山紀念堂舉行《荃家歡樂》演唱會外，明年或考慮在港開騷，但明年將有粵劇演出，體力需求甚大。

羅家英透露四至五年內淡出，與汪明荃同步。（林迅景 攝）

與羅家英同步計劃淡出演藝圈

身旁的家英哥此時突然提議阿姐趁狀態好要多演粵劇，更語出驚人地說：「呢四至五年內我同阿姐也會慢慢淡出演藝圈。」被問到昔日「永不言休」的承諾，家英哥解釋自己只是「淡出」，會精簡工作：「做少一啲，錢多就會做，哈哈！阿姐當然唔會，電視台亦唔會放佢走。」阿姐則夫唱婦隨：「點會，我都會走，（你都會淡出？）都會，始終都會，（都係呢四、五年內？）要睇自己身體狀況。」家英哥補充，踏入80歲心態不同，發覺記憶力不如前精靈。被傳媒問到是否打算環遊世界？阿姐未有決定，但家英哥笑言已被阿姐勉強過得去他的做Facial手勢，並計劃在淡出後專注學烹飪和做Facial，阿姐笑指他仍有進步空間。