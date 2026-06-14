羅志祥演唱會｜遭道具擊臉倒地　被粉絲施狼爪慘叫：你挖到我奶頭

羅志祥（小豬）的紅館演唱會《2026羅志祥30th巡迴演唱會香港站》昨晚（13日）舉行，握手環節竟於一分鐘內連環出「意外」，他把玩巨型吹氣鎚仔時，竟反彈擊中自己臉部，並當場倒地；及後又被男歌迷胸襲捏乳頭，面露痛苦表情並隨即以手護胸，他更不禁叫了句：「你挖到我奶頭了！」明明經歷連環不幸，卻荒謬得令台下觀眾大爆笑。

羅志祥紅館演唱會順利完成。（葉志明攝）

羅志祥勁歌熱舞。（葉志明 攝）

小豬多次走近觀眾席，跟fans近距離互動。（葉志明攝）

被吹氣鎚仔打臉面容扭曲 再被男粉施狼爪精準捏乳頭

從歌迷的影片所見，小豬走到觀眾席握手，期間有粉絲向他遞上巨型吹氣鎚仔，他接下並作勢大力向前揼，誰知鎚仔反彈時一下擊中他的臉，他面露痛苦表情，並隨即倒地！之後他起身再繼續握手，誰知一波未平一波又起，一位熱情男歌迷可能見到偶像太激動，想攬住小豬之際，竟未知有意還是無意地施展了「龍爪手」，精準無誤捏中小豬左邊乳頭！小豬本能反應地以手護胸，叫了一句：「你挖到我奶頭了！」現場歌迷全程笑不停！

不過小豬在握手環節，連環發生「不幸事件」。（葉志明攝）

小豬走到觀眾席握手，期間有粉絲向他遞上巨型吹氣鎚仔。（Threads@yipapril）

他接下了。（Threads@yipapril）

小豬作勢把鎚仔大力向前揼。（Threads@yipapril）

誰知鎚仔反彈，一下打到他的臉，使他面容扭曲！（Threads@yipapril）

小豬痛得掩著臉。（Threads@yipapril）

有fans想扶住他。（Threads@yipapril）

下一秒小豬已倒地。（Threads@yipapril）

之後他起身再繼續握手，一位熱情男歌迷想攬住小豬之際，竟未知有意還是無意地施展了「龍爪手」！（Threads@yipapril）

歌迷精準無誤捏中小豬左邊乳頭，小豬再次露出痛苦表情，本能反應地以手護胸。（Threads@yipapril）

小豬叫了一句：「你挖到我奶頭了！」令觀眾大笑。（Threads@yipapril）

盡顯綜藝「老江湖」本色 遇突發狀況一秒轉化爆笑效果

小豬在演唱會帶來連場勁歌熱舞，但過往擔當《娛樂百分百》主持多年的他，在帥氣外表下還是藏著超強綜藝魂。雖然連續遇到「巨鎚重擊」與「男粉胸襲」兩大慘事，但見慣大風浪並且受綜藝之神眷顧的「綜藝老江湖」羅志祥將計就計，轉化成頂級綜藝效果，逗得粉絲非常開心！

小豬逗得粉絲非常開心！（葉志明攝）

小豬零偶包，在演唱會公開自己醜態。（葉志明攝）