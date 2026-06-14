碧咸星光大道留名全家力撐獨欠Brooklyn　Harper搵兄嫂慘摸門釘

傳奇球星碧咸（David Beckham）退役後依然繼續活躍於體壇，除了成為不少時尚品牌的寵兒更一直致力於慈善工作，日前（12日）正式在荷里活星光大道留名。其巨星好友湯告魯斯（Tom Cruise）負責致辭，大讚碧咸在球壇具有極大影響力，塑造了世界各地的文化，並為後世創造了機會，堪稱荷里活傳奇。

碧咸正式在荷里活星光大道留名。（IG/@davidbeckham）

碧咸在台上感謝愛妻Victoria，陪伴他度過了近30年的歲月。（IG/@davidbeckham）

湯告魯斯（Tom Cruise）負責致辭，大讚碧咸在球壇具有極大影響力，塑造了世界各地的文化，並為後世創造了機會，堪稱荷里活傳奇。（IG/@davidbeckham）

碧咸一家撐場 大仔Brooklyn夫婦繼續唔見影

碧咸正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐，老婆Victoria、兩名兒子Romeo和Cruz、細女Harper及好友伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）都有到場支持。而早已公開與父母割席的大仔Brooklyn及其富家千金太太Nicola Peltz當然繼續唔見影。

碧咸正式在荷里活星光大道留名，全家總動員前來力撐。（IG/@davidbeckham）

Victoria甜蜜親吻碧咸。（IG/@davidbeckham）

Harper上門搵兄嫂摸門釘

根據外國傳媒《Page Six》報道，完成星光大道儀式後，Harper乘車前往哥哥Brooklyn和Nicola位於比華利山的豪宅，不過只逗留了數秒後便離開。消息指，Harper未有預約兄嫂不請自來，希望能與哥哥重新建立聯繫，可惜Brooklyn並不在家，有指他與Nicola目前不在洛杉磯。