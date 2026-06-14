林曉峰21歲餅印細仔大學畢業　多倫多修讀音樂憂心前景：失業

林曉峰和康子妮（現名康滎舫）育有兩子林寶與林熙，雖然兩公婆已離婚，但對兩名兒子的栽培依然不遺餘力。繼22歲長子林寶於名古屋攻讀商科外，21歲的次子林熙亦終於學成歸來！日前，林熙在社交平台分享多倫多大學（University of Toronto）的畢業照，更以一句幽默的自我調侃，哥哥都要現身留言安慰。

林曉峰同康子妮2020年突然宣布離婚，令人意外。（IG@ukelily）

一家四口。（IG@ukelily）

離婚後仍有為兩子見面。（IG@ukelily）

林熙遺傳媽媽音樂細胞。（IG@ukelily）

林熙個樣似足爸爸。（IG@ukelily）

林熙學自嘲畢業即失業 哥哥林寶Emoji安慰

現年21歲的林熙，日前在IG上載穿上整齊學士畢業袍，於校園內草地拍攝的照片。相中見他長高了不少，高大斯文且戴上圓形大眼鏡，樣子跟父親林曉峰當年於《古惑仔》中「包皮」的造型極為神似，稚氣未除十分可愛。

不過，最吸睛的還是他的留言。林熙幽默地寫道：「Unemployed.（失業）」，以此自嘲「畢業即失業」，盡顯新一代的風趣。哥哥林寶見狀，隨即以一個擁抱Emoji作出安慰，兄弟情深。

現年21歲的林熙，日前在IG上載穿上整齊學士畢業袍，於校園內草地拍攝的照片，自嘲畢業即失業。（IG@jakelmb）

林曉峰於電影《古惑仔》中飾演包皮。（網上圖片）

哥哥林寶以一個擁抱Emoji作出安慰，兄弟情深。（IG@jakelmb）

兄弟感情不俗。（IG@ukelily）

一家人分開各地，會視像見面。（IG@ukelily）

赴加拿大母校修讀音樂 跟隨媽媽康子妮步伐

林熙遺傳了母親康子妮強大的音樂天賦，熱愛彈吉他及打鼓，更鍾情Jazz音樂。當年高中畢業時，他獲4間大學錄取通知，但最終與媽媽逐點分析篩選下，選擇了康子妮的母校——「QS世界大學排名2026」位列29的多倫多大學修讀音樂學士。

當年報讀時，林熙更誠懇地向校方透露，希望可以走媽媽走過的路，希望走媽媽走過的路。康子妮5歲開始學琴，考獲鋼琴演奏級，精通多種樂器。她深明父母反對自己學音樂時的痛苦，因而在兒子的教育上，她主張不打罵、講道理，鼓勵兒子選科「以興趣為先」，認為「第一個Degree不一定要很有學術性」，更重要的是學習組織能力及獨立照顧自己。

康子妮都有親自指導。（IG@ukelily）

赴多倫多讀音樂 一年預花費50萬

康子妮曾在訪問中笑言把兩個兒子當作「老闆」相處，遇到有脾氣拍枱時，她會主動Say sorry，「最重要是認錯，不是他先，是我先。」正是這種放下家長身段的主動認錯，贏得了兒子的尊重。據估計，林熙報讀多倫多大學音樂系音樂學士，一年的學費、雜費連食宿開支至少花費港幣45萬至50萬元，足見父母為支持他追夢不惜豪擲巨資。如今林熙順利畢業，憑藉其出眾音樂才華，未來的發展動向值得期待。

林熙跟哥哥林寶同樣就讀國際學校英基啟新書院。（IG@ukelily）

康子妮出席大仔高中畢業禮。（IG@ukelily）

大仔林寶有意入行。（網上圖片）

早前同爸爸林曉峰一齊睇騷。（網上圖片）