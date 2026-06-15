基層逆襲女星獲百億富三代瘋狂追求　送CHANEL手袋：從沒給人買過

現年32歲的吳千語（Karena），2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後，正式躋身豪門新抱之列，獲外界封為「百億新抱」。婚後吳千語與施伯雄移居上海，住4層高獨立別墅愛巢，奢華裝修震驚網民，足見吳千語婚後生活優渥。惟吳千語未有安心做少奶奶，反而積極進軍帶貨直播界，發展個人事業，施伯雄則做「跟得老公」，密密上老婆直播支持。吳千語不時在直播中爆料，繼早前她爆施伯雄很識「扮嘢」裝不懂要人幫手外，吳千語亦大方提及當年兩人拍拖的戀愛細節，指施伯雄為了她專門到CHANEL門市買袋追求她，十分有心！

二人在2023年結婚。（吳千語微博圖片）

吳千語指：「忘記另一半是一年很正常的事。」（小紅書）

吳千語生活富貴。（小紅書圖片）

吳千語爆施伯雄買CHANEL袋追求

吳千語近日與施伯雄上直播，吳千語爆料施伯雄私底下愛只穿同樣的兩、三件衫，她笑言：「他又勤快又懶，他對於穿衣服很懶，對於騷擾我很勤快！」有人留言施伯雄追求吳千語的時候很勤快，吳千語思索片刻後指忘了施伯雄是否勤快，但她透露了另一件事，她說：「他有在突破自己，他從來沒給人買過香奈兒，他跑去給我買香奈兒。」吳千語指施伯雄事後跟她分享，指到了舖頭後見到「很多人看着他」很緊張，吳千語笑施伯雄稱店員看着客人很正常。而直播中吳千語全程坐在施伯雄懷中，兩公婆勁恩愛！

吳千語爆料施伯雄買CHANEL手袋追求她。（直播截圖）

兩人好歡樂。（直播截圖）

吳千語在施伯雄懷中。（直播截圖）

吳千語跪長輩拜年。（IG圖片）

吳千語的高顏值令人羨慕。（吳千語微博圖片）

吳千語負責派利是。（小紅書）

鍚到吳千語反白眼。（小紅書）

吳千語少女味濃。（IG截圖）

吳千語（Karena）於2023年12月嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

吳千語之前曾曬另一套粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）

吳千語之前曾曬另一套粉紫色泳衣。（吳千語小紅書）