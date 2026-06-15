基層逆襲女星獲百億富三代瘋狂追求 送CHANEL手袋：從沒給人買過
撰文：張寧兒
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現年32歲的吳千語（Karena），2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚後，正式躋身豪門新抱之列，獲外界封為「百億新抱」。婚後吳千語與施伯雄移居上海，住4層高獨立別墅愛巢，奢華裝修震驚網民，足見吳千語婚後生活優渥。惟吳千語未有安心做少奶奶，反而積極進軍帶貨直播界，發展個人事業，施伯雄則做「跟得老公」，密密上老婆直播支持。吳千語不時在直播中爆料，繼早前她爆施伯雄很識「扮嘢」裝不懂要人幫手外，吳千語亦大方提及當年兩人拍拖的戀愛細節，指施伯雄為了她專門到CHANEL門市買袋追求她，十分有心！
吳千語爆施伯雄買CHANEL袋追求
吳千語近日與施伯雄上直播，吳千語爆料施伯雄私底下愛只穿同樣的兩、三件衫，她笑言：「他又勤快又懶，他對於穿衣服很懶，對於騷擾我很勤快！」有人留言施伯雄追求吳千語的時候很勤快，吳千語思索片刻後指忘了施伯雄是否勤快，但她透露了另一件事，她說：「他有在突破自己，他從來沒給人買過香奈兒，他跑去給我買香奈兒。」吳千語指施伯雄事後跟她分享，指到了舖頭後見到「很多人看着他」很緊張，吳千語笑施伯雄稱店員看着客人很正常。而直播中吳千語全程坐在施伯雄懷中，兩公婆勁恩愛！