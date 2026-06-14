「暉哥」林映暉搏盡幫TVB節目造勢　穿比堅尼跳動8秒畫面震撼眼球

憑藉TVB Plus（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》人氣急升的27歲主持林映暉（暉哥），隨著節目來到第三季，暉哥近日積極幫手宣傳。日前，她在IG上傳一段動感十足的短片為節目造勢，雖然只有短短8秒，畫面卻震撼網民眼球，吸引大量網民觀看及留言。

林映暉憑旅遊節目《自然系女子旅行》帶動人氣。（IG@lyf_maggie）

由暉哥做主持的《自然系女子旅行》播出時相當受歡迎。（TVB圖片）

《自然系女子旅行》仲有幾位台灣「過江龍」，畫面相當吸晴。（TVB圖片）

《自然系女子旅行》仲有幾位台灣「過江龍」，畫面相當吸晴。（TVB圖片）

《自然系女子旅行》有幾位台灣「過江龍」，畫面相當吸晴。（TVB圖片）

比堅尼原地跳動極震撼 暉哥號召睇節目：約定你

短片中，暉哥穿上粉紅色比堅尼，推開一扇門，從室內行出戶外；伸一伸懶腰後，甜笑原地跳動了一下，動感畫面極為震撼！她更擺出手勢「3」，預告《自然系女子旅行3》即將推出。暉哥留言：「號外號外📢大家熱烈期待嘅 ⁠《自然系女子旅行3》要返嚟啦！🌊🌳首播日期會係6/25 !!😆✨記得留低時間睇我哋嘅播出啦📺約定你💖」

《自然系女子旅行》第三輯嚟嘞。（IG@lyf_maggie）

暉哥喺宣傳片中，先伸個懶腰。（IG@lyf_maggie）

原地喺鏡頭跳咗一下，畫面震撼眼球。（IG@lyf_maggie）

短片只有8秒，網民稱要無限Loop。（IG@lyf_maggie）

網民讚誠意十足：睇條片都睇幾粒鐘

眾所周知，暉哥身材出眾，「彈彈下」出場畫面令確實非常賞心悅目，網民大讚宣傳勁，紛紛揚言：「想睇了」，並大讚暉哥「誠意十足」、「好有吸引力」，更有網民誇張形容：「你咁搏命宣傳.....淨係呢條片都已經要睇幾粒鐘啦~」。據知今次暉哥前往花蓮、台東及韓國濟州，放慢步伐感受當地美景，亦會上山下海。而絕對不能少亦是旅行必備的溫泉體驗，將發掘各種絶景浸浴地點，在大自然的懷抱中與其他拍檔盡情 girl's talk。

暉哥宣傳新旅遊節目，唔少網民話好期待。（IG@lyf_maggie）

暉哥曾做《美食新聞報道》節目，同李家鼎合作。（IG@lyf_maggie）