「暉哥」林映暉搏盡幫TVB節目造勢 穿比堅尼跳動8秒畫面震撼眼球
撰文：程嵐風
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憑藉TVB Plus（82台）旅遊節目《自然系女子旅行》人氣急升的27歲主持林映暉（暉哥），隨著節目來到第三季，暉哥近日積極幫手宣傳。日前，她在IG上傳一段動感十足的短片為節目造勢，雖然只有短短8秒，畫面卻震撼網民眼球，吸引大量網民觀看及留言。
比堅尼原地跳動極震撼 暉哥號召睇節目：約定你
短片中，暉哥穿上粉紅色比堅尼，推開一扇門，從室內行出戶外；伸一伸懶腰後，甜笑原地跳動了一下，動感畫面極為震撼！她更擺出手勢「3」，預告《自然系女子旅行3》即將推出。暉哥留言：「號外號外📢大家熱烈期待嘅 《自然系女子旅行3》要返嚟啦！🌊🌳首播日期會係6/25 !!😆✨記得留低時間睇我哋嘅播出啦📺約定你💖」
網民讚誠意十足：睇條片都睇幾粒鐘
眾所周知，暉哥身材出眾，「彈彈下」出場畫面令確實非常賞心悅目，網民大讚宣傳勁，紛紛揚言：「想睇了」，並大讚暉哥「誠意十足」、「好有吸引力」，更有網民誇張形容：「你咁搏命宣傳.....淨係呢條片都已經要睇幾粒鐘啦~」。據知今次暉哥前往花蓮、台東及韓國濟州，放慢步伐感受當地美景，亦會上山下海。而絕對不能少亦是旅行必備的溫泉體驗，將發掘各種絶景浸浴地點，在大自然的懷抱中與其他拍檔盡情 girl's talk。
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