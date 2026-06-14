羅嘉良等足10年再返TVB拍劇多謝一個人　楊茜堯全新形象重新出發

無綫與優酷聯合出品的新劇《模範律師團》今日於深圳進行開機儀式，劇中兩大主角羅嘉良與楊茜堯齊齊接受訪問。問到兩人在劇中是什麼關係？兩人都大賣關子不肯透露，羅嘉良表示：「佳哥（鍾樹佳）唔講，我哋都唔敢講，只可以講師徒關係，係有經歷嘅師徒關係。（事隔10年再返嚟TVB拍劇？）好開心見返啲舊朋友，多謝佳哥搵我拍呢套劇，收到劇本睇個故事同角色覺得好震撼，可以咁嘅，好複雜。自己鍾意演啲無演過同難嘅角色。我等佳哥搵我等咗2年，等佢寫完個劇本。（你哋有無畀意見？）佢寫好會畀我哋睇，會同我哋傾。」

開機儀式。(陳順禎攝)

羅嘉良與楊茜堯一起接受訪問。(陳順禎攝)

兩人劇中演師徙關係

楊茜堯表示這次的對白很多：「幾版紙對白，不過唔得咪NG。今次套劇挑戰每個人嘅身份地位背景，都會出現啲好大嘅轉變同反差。」羅嘉良說：「我同3個女角都有關係，仲係好大件事嗰隻。」楊茜堯為了劇中角色特地剪短頭髮，她說：「剪咗短髮係大家商量嘅，想有新轉變，剪晒啲煩惱絲，重新出發。（有無感情線同親熱戲？）我哋咁專業，呢啲唔會攞出嚟。」羅嘉良就說：「問得好好，我都想知。」提到早前拍完的新劇《玫瑰戰爭》仍未播映，楊茜堯表示：「好快上㗎喇。（會唔會再次衝擊視后？）呢啲唔到我話事。」

問到有傳《新聞女王》原本是有楊茜堯份參演，對此她說：「傳聞嘅嘢唔回答，我都唔知。」另外有指內地綜藝節目《乘風破浪》系列曾經邀約過楊茜堯參加，她說：「係嘅，不過我唔識游水，破唔到浪，自己唔係好唱得，留返做識做嘅嘢。」

羅嘉良 (陳順禎攝)

楊茜堯 (陳順禎攝)