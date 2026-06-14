孔德賢澄清狂考牌並非因為窮要兼職或轉行　曾經大花筒已學會儲蓄

孔德賢今日於深圳出席無綫與優酷聯合出品的新劇《模範律師團》開機儀式。問到他最近考了很多牌，孔德賢說：「係呀，我考咗地盤安全綠卡，同埋10個車牌。因為我拍緊一個關於地盤嘅節目，嚟緊我仲想考健身教練牌同埋潛水牌，繼續增值自己，唔係為咗日後要轉行鋪路，我想一直可以做演員呢個工作。自己係建築工程系畢業，有呢個學歷背景，所以嗰個地盤節目會搵我。當初揀呢科嚟讀係覺得香港樓市同基建好有前景，一定會有工開，我好現實嘅。」

孔德賢。(陳順禎攝)

曾經大花筒已學會儲蓄

孔德賢澄清他考那麼多牌並非因為窮而要去做兼職或轉行，他說：「學習無止境，純粹係想學多啲嘢，幻想自己係Tom Cruise。（咁要揸飛機？）係呀，我好想考直昇機牌，但係要幾十萬，會以呢個為目標。（你嘅財政狀況如何？）咁梗係想搵更加多嘅錢，想回饋屋企人，都想買樓，想有自己空間，同我隻狗狗一齊住。（有無試過窮？最窮係點樣？）有，我唔想同人比較，唔講戶口剩幾多錢，都試過拮据，個戶口數字係難過嘅，財政壓力人人都有。（係幾時嘅事？）嗰時已經做緊藝人，唔識理財，會去旅行去歐洲，使咗先算，同朋友去玩、食飯、買相機。依家識得儲錢，會儲好多，每個月儲超過一半人工。自己有買股票做穩定嘅增長，因為現金會貶值。我平日生活都好節儉，好少出街食飯，同埋唔捨得買嘢，賺錢真係好辛苦，加上依家市道唔好。」

孔德賢接受訪問。(陳順禎攝)