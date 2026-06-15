姚宏遠否認女友是富家女但亦相當猛料　兩人相處沒有壓力感情穩定

姚宏遠昨日於深圳出席無綫與優酷聯合出品的新劇《模範律師團》開機儀式。姚宏遠透露他在劇中的角色並非律師：「唔係律師，我應該未做過呢個職業嘅，幾有挑戰性，個角色性格幾得意。（係正派定反派？）唔透露住，呢個角色好多時都係深入心入面，表面好似好冷靜，其實內心好壓抑，有啲嘢纏繞咗好多年。我同羅嘉良好多對手戲，自己可以話係由細睇佢啲戲大，同佢演對手戲絕對有壓力。（會唔會向佢偷偷師？）會呀，以前係睇佢嘅戲偷師，嚟緊係睇佢真人演出偷師。」

姚宏遠 (陳順禎攝)

否認女友是富家女

提到早前姚宏遠突然在IG高調認愛，公開與女友的戀情，上傳了多張「男友視角」靚相，見他女友五官精緻、皮膚白滑，擁有一頭長長的啡色秀髮，散發出女神氣質。相中可見姚宏遠女友除了外形出眾之外，生活亦相當富貴，經常出入高級餐廳，又周身名牌，包括Chanel頸巾、Hermes手袋等等，行頭十足，相信家境富裕。問到姚宏遠女友是否富家女，他即澄清說：「首先唔係咁樣，唔係大家諗佢咁富有，大家誤會咗喇，我哋都係普通家庭，其實我哋想低調啲，當時都係諗住低調地分享，無諗過會咁大迴響。（女朋友從事咩工作？）佢有做生意，開餐廳嘅。（佢有無嫌棄你做藝人人工唔高？）唔會，佢好清楚做呢行唔係表面咁身光頸靚，我哋一齊亦無壓力。」他透露與女友拍拖大半年，感情好穩定。

姚宏遠不敢透露角色詳情。 (陳順禎攝)

姚宏遠開工大吉 (陳順禎攝)

姚宏遠與女友感情穩定。 (陳順禎攝)

姚宏遠女友身材出眾。（IG@kittylililik）