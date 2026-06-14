JW剖白被背叛仍硬食拜金標籤真相　痛斥網絡風氣：永遠女仔就係雞

JW王灝兒於2024年宣布跟拍拖6年的前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）分手，由於男方在分手前一年被法院頒令破產，因此令JW被外界標上「大難臨頭各自飛」、「只能共富貴，不能共患難」等標籤。近日JW接受多個網上媒體訪問，首揭露分手真相，指因為發現對方「做咗啲對唔住我嘅事」而離開，而她在「SpotiTalk」的《緬甸堂》訪問中，剖白為何硬食「拜金女」標籤兩年，不為自己辯解，原來是因為體恤對方的家庭當時正經歷巨變，但發現一直以來冇人幫自己發聲，覺得很不公平：「Who stood up for me？冇人去幫我，冇人去講過個truth出嚟喎，就算做咗件事嗰個人都冇去講返個truth出嚟，你由得啲人咁樣話我，but it wasn’t me！ 」、「我係願意同你一齊嗰個人，但係你係betray咗我嗰個！」

JW（王灝兒）與富二代男友葉韋彤（Tarzan）拍拖超過6年，2024年突然宣布已分手。（IG@jwchubz）

曾相信真相會自動浮面 啞忍兩年免愈描愈黑

主持人筆華棋先問JW被指是忘恩負義和拜金有什麼感受，JW坦言最初見到這些評論，都覺得自己知真相就算，因為以前年代，藝人都會覺得不要回應太多，她以為真相遲早會浮現，也費事愈描愈黑，但她經歷過兩年沉澱，漸漸覺得時代已變了，她有權為自己辯解。JW在節目上掙扎了一會，坦言非常委屈和不開心：「我覺得……你完全唔知道發生啲咩事，你哋就去講呢啲嘢，其實係發生咩事呢？Shall I just say it？點解我咁多年……唔係咁多年啦，呢兩年啦由我講咗（分手）到而家一路都冇講呢，其實嗰陣時係……嘩，好緊張呀我！」

JW坦言最初見到忘恩負義和拜金評論，都覺得自己知真相就算，因為以前年代，藝人都會覺得不要回應太多，她以為真相遲早會浮現，也費事愈描愈黑，但她經歷過兩年沉澱，漸漸覺得時代已變了，她有權為自己辯解。（YouTube@ SpotiTalk）

自爆愛食叉燒飯不靠男人錢 曾出歌力撐破產男友卻真心換絕情

之後她先平反拜金指控，再慢慢道出真相：「嗰陣時其實當我個ex，當大眾知道佢將要面臨一啲嘢嘅時候，其實我已經知咗一陣，呢啲嘢你已經係會知一陣，it’s not like大家嗰日知，我都係嗰日先知，通常你已經知咗一陣，and to me，其實對我冇乜大影響點解？ cause我都仲做緊嘢，我從來又唔係靠佢啲錢，我又唔係話要啲咩，我又唔係話我要買袋或者去邊度，我唔係要使佢啲錢，我平時都係食叉燒飯，鍾意食菠蘿包，我係咁樣㗎咋嘛。」

JW平反拜金指控，坦言從來沒靠前男友的錢過活，自己有工作：「我又唔係話我要買袋或者去邊度，我唔係要使佢啲錢，我平時都係食叉燒飯，鍾意食菠蘿包」（YouTube@ SpotiTalk）

在葉韋彤宣布破產後，JW還推出了一首叫《陪你》的歌送給男友，希望對方知道無論發生何事，自己都會一直陪伴，而最終卻是真心換絕情：「首歌係想講whatever happens，I am still there. 你估咁容易嘅咩？寫嗰首歌出嚟，唱嗰首歌出嚟，係真係我真心覺得有啲咩事我都會喺度㗎嘛，係咪？但係點解有乜嘢moment令到我覺得我要走呢？就係因為我發現咗佢做咗啲對我唔住嘅嘢囉！當我發現咗呢啲嘢嘅時候，我會覺得，我願意陪你喎，你發生咩事我都願意陪你，但係喺咁樣嘅時候反而你betray咗我喎！」

在葉韋彤破產後，JW還推出了一首叫《陪你》的歌送給男友，最終卻真心換絕情：「首歌係想講whatever happens，I am still there. 你估咁容易嘅咩？我真心覺得有啲咩事我都會喺度㗎嘛，但係點解有乜嘢moment令到我覺得我要走呢？就係因為我發現咗佢做咗啲對我唔住嘅嘢囉！」（MV截圖）

顧及前度家人一直封口：做咗件事嗰個人都由得啲人咁樣話我

筆華棋續問背叛件事是否在男友出事那時候發生，JW說：「之後囉，後面囉，所以我就覺得…… I have to leave you, right? 所以當我上網見到啲人寫嗰啲咩唔願意共咩苦，唔係我唔肯共患難，唔係我唔同甘共苦喎，而家係……佢cheat喎！」她啞忍和硬食這些標籤兩年，其實是因為顧及到對方與家人都正經歷破產等事情，覺得想保護對方和家人：「咁耐以來，點解我嗰陣時唔講，係因為我覺得因為佢哋都going through something（經歷緊啲事），佢哋個family都going through something，我覺得如果我身為朋友又好咩都好，我做最後一樣可以為你做嘅嘢，就係我唔講你做咗啲乜嘢，所有啲comment我食咗佢啦，是但啦，doesn’t matter，我都慣咗，我嗰排係覺得咁樣囉。但係過咗咁耐，一年啦兩年啦，我上網都仲係見到呢啲comments 嘅時候，who stood up for me? （邊個為我發聲）係咪？冇人去幫我，冇人去講過個truth出嚟喎，就算做咗件事嗰個人都冇去講返個truth出嚟，你由得啲人咁樣話我，but it wasn’t me! 」

JW否認不肯同甘共苦，表示：「佢cheat喎！」她啞忍和硬食這些標籤兩年，其實是因為顧及到對方與家人都正經歷破產等事情，覺得想保護對方和家人，為他們做最後一件事。（YouTube@ SpotiTalk）

不過事隔一、兩年，JW仍見到很多誤解自己的評論，她不禁反問：「who stood up for me? （邊個為我發聲）係咪？冇人去幫我，冇人去講過個truth出嚟喎，就算做咗件事嗰個人都冇去講返個truth出嚟，你由得啲人咁樣話我，but it wasn’t me! 」（YouTube@ SpotiTalk）

痛斥網絡風氣：永遠個女仔就係雞

主持指男方很難站出來說些什麼，JW就表示：「我都冇話要expect佢講啲咩，但係我覺得，好喇，到而家呢一個moment，冇人defend我嘅時候，我係咪可以講句truth出嚟呢？因為我呢兩年真係所有人講嘅呢啲comment，我真係就咁I just took it, I just took it. （我受咗佢啦。）」當問到是否很不開心，JW直指大感委屈，因為她明明是願意跟對方一起，卻慘遭背叛，強調自己沒有背叛前男友，是男方背叛自己，結果所有矛頭卻全指住JW，她覺得太不公平了，於是不算再「由得佢」或逃避，決定要講出真相。筆華棋又指，有網民可能自己是這種人，就假設JW都是這種人，JW就用一句話講出網絡上的風氣：「永遠個女仔就係雞！」

筆華棋又指，有網民可能自己是這種人，就假設JW都是這種人，JW就用一句話講出網絡上的風氣：「永遠個女仔就係雞！」

筆華棋力證絕不拜金曾貼錢幫前度：唔係好識揀男朋友

不過，JW到最後仍表示自己冇講過對方是壞人，純粹是她接受不了背叛，因而決定離開：「I am not saying he is a bad person, 佢都係好人嚟㗎，男人我明白會有犯呢啲錯啦，但係當我係個受害者嘅時候，我就make咗呢個decision，I am not saying he is a bad person. 」筆華棋與JW相識多年，他指JW曾跟連開飯交租都有問題的男生交往，怎可能是拜金？之後更爆出她過往跟其他男友拍拖時發生的事，以力證JW人品，第一次是JW買了對鞋給當時男友，結果不合穿，JW於是問筆華棋會不會「接受」，筆華棋指自己當時心想：「你送嗰對鞋，唔啱size，仲要女朋友幫你咁樣搞埋？」而第二件事是JW入行後，仍幫男友的College party「散飛」，四出叫身邊好友買飛支持，於是他心想：「呢個女仔差極有個譜，難聽啲講唔係好識揀男朋友。」JW只淡淡然說：「我諗我好忍得囉，我係一個好忍得嘅人，同埋我會想大家都好囉。」