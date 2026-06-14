李小龍胞姐李秋源三藩市離世享年88歲　五姊弟只剩下幼弟李振輝

一代武打巨星李小龍的胞姐李秋源於6月8日美國三藩市的家中安詳離世，享年88歲。消息由「李小龍會」於今日（14日）由李家幼子李振輝作代表對外宣佈，家人當前正處理相關後事。並希望外界給予平靜空間，李秋源的喪禮細節將於合適時間對外公布。

一代武打巨星李小龍的胞姊李秋源於6月8日美國三藩市的家中安詳離世，享年88歲。(facebook@李小龍會)

李小龍女兒李香凝悼念姑媽

李小龍的女兒李香凝在社交平台上發文深情悼念姑媽，她分享了一張爸爸與姑媽年輕時的珍貴照片，並寫下：「Rest in Peace, Auntie Phoebe. May your soul know peace. 🤍」表達對姑媽不捨之情，李秋源作為李家五兄弟姐妹之一（包括長女李秋源、次女李秋鳳、長子李忠琛、次子李振藩即李小龍以及三子李振輝），她與兄弟姐妹間感情深厚。如今「李小龍五姐弟」中已有四位離世，僅剩幼弟李振輝尚在人世。

李小龍的女兒李香凝在社交平台上發文深情悼念姑媽。(ig@therealshannonlee)

李秋源近年已經長居美國

李秋源近年已經長居美國，而且生活低調與世無爭，但依然偶有露面。2024年，她曾被內地女星劉雨欣在美國偶遇，劉雨欣隨後在社交平台上分享了與李秋源的合照。照片中身穿紫紅色底衫、搭配黑色風褸並戴著帽子的86歲李秋源，不僅氣色紅潤，更顯精神翼翼，神采飛揚，完全看不出已經年過八旬。照片中她優雅地指向劉雨欣手上李小龍的海報，隨後分享許多關於弟弟的故事，再現了這位功夫巨星的「家人視角」。同年12月成家班成員陳威廉分享了與李秋源共進晚餐的影片，當時她的健康狀態亦非常良好，神情依然充滿活力。

李秋源近年已經長居美國。(ig@therealshannonlee)

作為李小龍的長姐，李秋源生前一直致力宣傳弟弟的影響力，推廣和弘揚其精神與文化遺產。2013年前她曾特意回港參加《傳奇40年—李小龍》的紀念活動，分享弟弟的成長秘辛。她憶述李小龍幼時雖調皮又堅持己見，即使父親不讓學武，但武術天賦異稟。李秋源還分享了童年一家人回順德時，幾姐妹因怕鬼而在床上擠作一團入眠，讓人看見這位功夫巨星人性化、溫暖的一面。

李小龍。（《死亡遊戲》電影劇照）

多年以來，李秋源數次參與紀念弟弟的公開活動，不遺餘力地協助凸顯其文化象徵意義。她還捐出自己珍藏多年的一些物品，包括一件紅黃綠相間的針織衫，其背後更有超「洋蔥」的故事。原來，李秋源當年剛到美國時水土不服，她對寒冷感到難以忍受，弟弟特地為她準備了這件毛衣禦寒。這件衣物被她珍存了幾十年，是他們之間的愛最真摯的見證。