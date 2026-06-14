寶珮如遭掌摑打爆臉　梁雍婷還原內幕極內疚：唔知佢塊臉動過手術

61歲的寶珮如（Baby）早前作客好友王俊棠的訪問節目，激罕公開一張驚心動魄的受傷照片。相中可見，她的半邊面頰佈滿大面積的深紫色瘀傷，甚至連嘴唇邊緣也嚴重紅腫發紫，駭人的傷勢猶如遭受家暴般矚目驚心。原來這並非發生意外，而是當年拍攝電影《藍天白雲》時，遭同劇演員梁雍婷連環「真打」所留下的傷痕！影片播出後引起討論，有網民質疑為什麼梁雍婷會用力掌摑，還好其後寶珮如出面澄清。



寶珮如傷得咁重，好彩休息一排就冇事。（截圖）

梁雍婷現身謝票：感激前輩出面幫忙澄清

今日（6月14日）梁雍婷出席港產電影《一個部門的誕生》謝票場，她接受傳媒訪問時，提起這件多年前發生的事件仍心有餘悸。「首先好多謝Baby幫我澄清，因為我睇返啲報道內容未必咁詳細。」

梁雍婷《一個部門的誕生》。（IG圖片）

欠溝通不知對方臉部曾動手術釀意外

她續說：「嗰陣已經係2014年嘅時候，大家因為趕收工，因為當時都有動作指導，但係導演話唔得，太借位啦，Baby知道我係新人好緊張，所以話：『阿女，唔緊要，你真係打啦。』我諗當時有個誤會，就係冇良好溝通，所以唔知佢塊臉動過手術，所以即使一個好輕微撞擊，都會導致佢嗰個情況。」

梁雍婷還原掌摑寶珮如內幕。（林迅景 攝）

感激前輩無私包容現成忘年好友

梁雍婷表示，當下見到寶珮如臉上情況後大嘢一驚：「係咁同佢講對唔住，亦唔希望有呢件事發生，所以當時導演就暫停呢個拍攝。大家都休息一排先繼續。（拍咗幾多個take？）都唔記得啦，因為當時導演好嚴格，一個行路shot都要拍十幾個先收貨。」她表示，經過今次深刻經驗之後，就去了上一些動作戲的訓練班。

有沒有內疚？她回答：「當然內疚！會內疚，但係Baby都好好人，話佢抖吓就冇事，自始之後佢都好錫我，而家我哋都會成日出去食飯。」

梁雍婷還原掌摑寶珮如內幕。（林迅景 攝）

梁雍婷出席港產電影《一個部門的誕生》謝票場。（林迅景 攝）

梁雍婷出席港產電影《一個部門的誕生》謝票場。（林迅景 攝）