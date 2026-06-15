「御用道友」轉型成功做創科執董　開餐廳說話霸氣：搵到錢要使吓

現年72歲的資深綠葉演員麥子雲（麥Sir）曾獲封「御用惡霸」、「御用道友」，憑著粗眉大眼的鮮明外貌，加上入型入格的反派形象，令觀眾留下深刻印象。麥子雲於2002年約滿TVB後絕跡幕前，轉戰內地從事舞台製作，經過多年耕耘，他已轉型做實業家，現時擔任國際發展有限公司執行董事，更成功研發將武術結合動畫特技的創新舞台技術，積極開拓創科領域。他同時亦是一位好丈夫、好爸爸，與圈外太太育有四名女兒，生活非常美滿。

麥子雲曾獲封TVB「御用惡霸」。（電視截圖）

由於身材偏瘦削，除咗做奸人，仲經常演道友。（電視截圖）

麥子雲認為「TVB一啲都冇錯」，錯在他不適合電視台的制度。(資料圖片)

中國武術協會會員莫天崇分享與麥子雲的近照。(莫天崇@小紅書)

麥子雲習武多年。(莫天崇@小紅書)

開餐廳原因：搵到錢要使吓！

近年麥子雲重返幕前「過戲癮」，在《毒舌大狀》演提供假口供保安「陳球」人氣上升，演技再次獲肯定。日前他在抖音影片中驚喜現身，老友顧冠忠與太太陳靖允更特意前往其餐廳試食。影片中，麥子雲樣子較為瘦削，身形看來十分單薄，但說話中氣十足，當被問到開餐廳的原因時，他霸氣地說：「搵到錢要使吓！」

麥子雲與黃子華合照。(莫天崇@小紅書)

顧冠忠讚老友：仲係咁瀟灑

陳靖允在抖音分享影片，見她同老公顧冠忠（忠哥）尋走美食，竟然在街上偶遇麥子雲開設的港泰式餐廳。麥子雲看見老友，大聲笑著說：「以為我失踪嘞？呢間嘢（餐廳）我㗎！」陳靖允在影片中開玩笑指麥子雲是奸人，顧冠忠說：「假㗎，做戲之嘛，我啲Friend嚟，冇問題。」 顧冠忠更讚好友：「阿麥，咁耐唔見，仲係咁瀟灑。」

身形保持瘦削。（抖音@陳靖允）

間餐廳麥Sir開嘅。（抖音@陳靖允）

陳靖允同老公顧冠忠。（抖音@陳靖允）

過半退休生活

從影片可見，十道菜放滿餐桌上， 除了平民版鮑魚撈飯外，還有傳統泰式美食，賣相不俗。陳靖允問麥Sir：「點解依家整個餐廳？」麥子雲霸氣道：「搵到錢要使吓！」他直言現在已半退休：「因為年紀大咗嘞，最忙嘅時候過去，我同你（顧冠忠）都半退休，索性做港泰式，本來諗住大擺宴席（酒樓）。」

麥子雲覺得：「搵到錢要使吓」。（抖音@陳靖允）

十道菜，睇相都好美味。（抖音@陳靖允）

麥子雲已成為功功實業家。（抖音@陳靖允）

緬懷邵氏年代趣事

麥子雲和顧冠忠識於微時，是第四期邵氏訓練班的同學，麥子雲笑說：「嗰時我哋後生，靚仔。」老友難得相聚，少不免話當年，二人即慶來一場「老友對暗號」，異口同聲說：「撞到後面面對面，好面善，原來係顧冠忠呀麥子雲」，麥子雲笑著說：「我哋訓練班時自己作嘅歌，（陳靖允：自己作成日唱？）係，不過中間加粗口。」麥子雲再次現身幕前，勾起大家許多集體回憶，有網民留言：「以前TVB專用黑社會收數佬」、「暗黑版劉德華」，但亦有不少人感慨他「老了很多」，而且太瘦要注意健康。

麥子雲曾經有「翻版劉德華」之稱。（抖音@陳靖允）

麥子雲和顧冠忠識於微時，是第四期邵氏訓練班的同學。（抖音@陳靖允）