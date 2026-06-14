東張西望｜送飯阿姐送到謀咗人層樓？　姨甥孫揭發：我覺得好卑鄙

今日（14日）的《東張西望》報道一宗社福機構職員送飯到老人家，最後連該老人的家都奪走，把老人名下的單位轉到自己名下。今年90歲的公公早年跟婆婆同住，婆婆年紀愈大行，行動上亦不太方便，加上身體機能漸差，於是找來了社福機構職員陳太幫忙送飯，後來更發現陳太原來是公公的鄰居。

社福機構職員送飯到老人家，最後連老人的家都拿去。(節目截圖)

姨甥孫揭發事件

契女去探望兩老時，都見到陳太有關心兩老：「我覺得佢係幾熱心嘅，因為我去探契爺嗰陣時，佢都試過趟開度門問佢飲唔飲湯？契爺試過半夜唔舒服，就尋求佢幫助，佢有打過畀我問契爺應唔應該按平安鐘入院。」除了這樣，公公婆婆亦試過不舒服時，去找她幫忙。之後陳太已經沒有再送飯給兩老，但已經得到兩老的歡心，最後更被契女及姨甥孫發現公公名下的物業早在2017年已經過戶給陳太。

姨甥孫揭發事件。(節目截圖)

公公曾提過百年歸老後物業給陳太

姨甥孫表示很多年前曾聽過兩老說：「佢屋企細，一家四口，當時啲小朋友都細嘅，就話唔夠住，就問佢（公公）可唔可以平讓畀佢（陳太），成日都問可唔可以平讓畀佢。」她表示公公當時亦曾提過百年歸老後物業給陳太，她指因為當年陳太曾救過公公一命，她亦明白公公這個行為，但因為距離百年歸老還有很長時間，所以她沒有放在心上。

公公曾提過百年歸老後物業給陳太。(節目截圖)

發現公公的物業於2017年已經轉為陳太名下

因為婆婆曾做手術及聘請了工人，所以支出特別多，姨甥孫及契女等人就發現公公的退休金已經花得七七八八。於是她們打算把公公住的物業去做按揭，讓公公可以繼續安享晚年，竟發現公公的物業於2017年已經轉為陳太名下：「呢間屋係佢哋最後嘅經濟命脈。」契女心裡充滿疑問：「會唔會係陳太呃咗佢哋層樓？」姨甥孫表示一直都以為夠錢支付公公的生活開支，但突然發現這個情況：「之後姐姐啲長俸、人工，佢之後嘅生活費，我都唔知樣去處理啦。我都理解唔到，中間發生咩事，完全係想像唔到啊！佢點樣可以得手？」

發現公公的物業於2017年已經轉為陳太名下。(節目截圖)

陳太封鎖姨甥孫

姨甥孫找過陳太，但陳太轉眼就去了找公公，而工人姐姐馬上通知姨甥孫，姨甥孫亦打電話讓工人姐姐叫陳太聽電話。最後工人姐姐錄下了陳太與公公的對話：「叫公公叫我唔好報警，話你個孫要報警，你同佢講係你應承話畀間屋我㗎！」陳太更叫工人姐姐替她做證：「姐姐，你幫我做個證，吳生層樓送咗畀我嘅，吳生話你知，即係得個知字，總之你有需要嘅，我哋可以商量嘅。」之後姨甥孫再找陳太時，陳太已經把她封鎖了。

陳太封鎖姨甥孫。(節目截圖)

婆婆離世陳太沒有出席

姨甥孫更指出公公的物業於2017年轉贈，而陳太亦在2017年之後已經沒有幫忙照顧公公：「就算婆婆離世，佢沒出席過。出殯叫佢嚟送最後一程，佢都話佢唔得閒。我覺得好卑鄙、好貪心、好無恥。」