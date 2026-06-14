鍾鎮濤35年後重現瀟灑哥造型　完全駕馭全皮裝束型唱《餓狼傳說》

鍾鎮濤（B哥）在《新精武門1991》中飾演的「瀟灑哥」，絕對是香港喜劇電影史上的經典角色之一。35年後的今天，B哥再將這個經典角色重現在觀眾面前，日前B哥在廣州舉行他的《及時行樂》巡迴演唱會時，B哥再以35年前的「瀟灑哥」造型出現，皮帽、皮褸、皮手套加皮鞋示人，現年73歲的B哥，再次駕馭起這個瀟灑哥造型時，根本與35年前的瀟灑哥一樣咁有型、咁瀟灑，完全沒有任何分別。

B哥鍾鎮濤飾演的「瀟灑哥」絕對是香港喜劇電影史上的經典角色之一。(公關提供)

B哥再以35年前的「瀟灑哥」造型出現，皮帽、皮褸、皮手套加皮鞋示人。(公關提供)

年73歲的B哥，再次駕馭起這個瀟灑哥造型時，根本與35年前的瀟灑哥一樣咁有型、咁瀟灑。(公關提供)

之後B哥在台上大講瀟灑哥的經典對白，更以這造型唱出《餓狼傳說》，而今次這曲的版本更是原作劉諾生John Laudon 出道40週年的從新編曲版本，「瀟灑哥」成為首唱此版本的第一人，作曲者更特別到廣州現場支持。

「瀟灑哥」唱《餓狼傳說》。(公關提供)

「瀟灑哥」成為首唱此版本的第一人。(公關提供)

B哥在台上大講瀟灑哥的經典對白。(公關提供)

此外，B哥的媽媽剛於早前安詳辭世，享嵩壽101歲，B哥及孫女鍾懿都特別在演唱會上送上鍾媽媽最愛的歌曲，B哥謂：「這場演出我期待了很久，但我今天心情格外沈重，因為我的母親前陣子仙遊了，享年101歲。」全場觀眾因為聽到B哥的媽媽能活到101歲，都感到嘩然及全場拍掌。B哥則謂：「咁又唔洗拍手嘅！因為所有工作早在很久前就全部安排好，也有不少歌迷粉絲專程從別的城市過來。我們這行始終有一句話就係The show must go on，演出終將繼續。因此我還是站在這兒，希望大家繼續支持我。以下呢首歌就送俾我媽媽！」之後B歌就唱出梁朝偉的《你是如此難以忘記》，唱到中段嘅時候，B哥有點感觸，一度哽咽。至於鍾懿就送上徐小鳳的《風的季節》給嫲嫲，祈望「哀傷痛痛帶走」，為鍾媽媽作最後道別。

B哥的媽媽剛於早前安詳辭世。(公關提供)

B哥及孫女鍾懿都特別在演唱會上送上鍾媽媽最愛的歌曲。(公關提供)

鍾懿就送上徐小鳳的《風的季節》給嫲嫲。(公關提供)

而B哥兩位好友曾志偉及曾智明，更專誠前往廣州支持，除了好朋友外，全場的觀眾，更由個唱開始，便一直與B哥一起大合唱，一齊唱足3個小時，看見如此多人支持及fans的熱情，B哥唱到最後，再度感觸落淚。

B哥與女兒鍾懿。(公關提供)