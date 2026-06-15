楊玉梅3000呎超豪宅曝光　4房1廳連愛犬「Happy仔」都有自己房

近年來有不少藝人選擇北上置業，尋求更高質素的生活環境，而61歲的1990年亞洲小姐季軍楊玉梅便是其中一員。她最近在社交平台上分享了一段開箱影片，展示其位於內地的新居。這間超豪華的四房一廳單位，面積超過3,000平方呎，價值200萬人民幣。對比香港高昂的樓價與狹窄的居住環境，楊玉梅的新居顯得寬敞且奢華，讓她欣喜若狂地表示：「我終於在內地有自己的家啦！」影片公開後迅速引起網民的熱議。

楊玉梅於內地購入四房一廳單位。(ig@strawberry_yeung_yuk_mui)

香港200萬只能購洗手間

影片中楊玉梅直言香港的生活成本令人壓力很大，例如這200萬人民幣，在香港可能只能購得一間洗手間，而香港一房一廳的月租動輒就高達一至兩萬港幣，日常三餐開銷也需約港幣500元。她形容這樣的高成本生活「你說怎麼受得了」，因此萌生了移居內地的念頭，希望在內地可以擁有更舒適和經濟實惠的生活。

楊玉梅直言香港的生活成本令人壓力很大。(ig@strawberry_yeung_yuk_mui)

全屋裝潢採用歐式古典風格

楊玉梅的新居設計融合歐式古典風格，既奢華又有氣派。影片中可以見到屋內擁有寬敞的客廳、大型水晶吊燈以及透過落地玻璃窗可眺望翠綠山景的風光。為了讓家人及愛寵享有舒適空間，四間臥室中除了主人房是她多年夢寐以求的私人空間外，其餘房間分配給媽媽、客房以及愛犬「Happy仔」的專屬房間。

楊玉梅新居4房1廳連愛犬「Happy仔」都有自己房。(ig@strawberry_yeung_yuk_mui)

藝人相繼於內地置業

楊玉梅並非唯一一位選擇在內地置業的藝人，近年有視帝黎耀祥、旅遊達人梁芷珮，以及吳若希等香港藝人也紛紛看準內地如中山、珠海等城市的置業優勢，購買豪宅或度假物業。例如黎耀祥就經常邀請好友到中山豪宅飯敘，而梁芷珮則以100萬港元購入了一個三房單位孝敬父親。不少藝人在社交平台上分享他們享受著物美價廉、空間宜人的生活狀態，引起粉絲和網民羨慕不已。