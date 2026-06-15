林小湛生日晚宴設計感禮服配酒紅曲髮　已年屆86風采仍不減當年

86歲的資深綠葉林小湛日前舉辦生日晚宴，已故藝人譚炳文的女兒譚淑瑩在社交平台上曬出與她的合照。照片中林小湛身穿設計感十足的皺褶禮服，再配上一頭酒紅色曲髮，風采不減當年。即便她已屆86，但仍然舉止優雅，精神奕奕，令人讚嘆歲月在她身上似乎未曾留下痕跡。

86歲的資深綠葉林小湛舉辦生日晚宴。

林小湛家世顯赫

林小湛出身於書香世代，擁有顯赫的家世背景的家庭，她的父親林湛是陸軍中將，退役後投身教育界，曾為香港及澳門培正中學的校長。母親鮑以文則是一位優秀的教師和畫家。林小湛在這樣濃厚的藝術與學術氛圍中成長，自五歲便開始學習鋼琴，音樂才華驚人。林小湛甚至曾在英女皇伊莉沙白二世的國宴上演奏，備受讚譽。1977年，她更榮獲「英女皇銀禧勛章」，以表揚其非凡的藝術成就。

林小湛早前曬出一頭銀髮。（IG@alannah.ong）

林小湛學生有林峯、林嘉欣

60年代，林小湛與著名小提琴家洪逸濱結婚後移居加拿大，但她並未因家庭生活而放棄追求理想。林小湛持續鑽研藝術，並涉足戲劇教育領域，在加拿大作為戲劇導師頗受尊敬。許多學生在她的指導下日後成為演藝圈閃耀的明星，其中包括香港知名影星林嘉欣、林峯，甚至加拿大影后Molly Parker也曾是她門下的學生，她在藝術教育領域可以說是桃李滿門。

60年代，林小湛與著名小提琴家洪逸濱結婚後移居加拿大。

《真情》是代表作

令人敬佩的是，林小湛於45歲時做出大膽選擇，轉攻演藝事業，以「高齡新人」的身份活躍於鏡頭前。90年代，她回流香港加入TVB並憑藉經典港劇《真情》中「高校長」一角贏得觀眾喜愛，其溫文爾雅和睿智的形象成為港人的集體回憶。即使戲劇生涯起步較晚，她卻憑實力站穩腳，在2023年上映的電影《毒舌大狀》中，她以反派角色驚豔亮相，飾演闊太廖子妤的霸氣母親，儘管戲份有限，其強大的氣場依然成為全片的一大亮點。

林小湛在TVB經典長劇《真情》之中飾演鄺美雲與于洋的母親「高校長」！