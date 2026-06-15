胡子貝、柯雨霏難掩激動擔任修哥嘉賓：佢會take care台上所有人

歌手胡子貝及柯雨霏昨日（14日）與馮熙燮合體出席活動，一出場就吸引到大批粉絲支持！胡子貝及柯雨霏接受《香港01》訪問時，率先大派福利，柯雨霏預告即將會推出一首全新的慢歌。她還笑言是一首「好慘嘅一首歌」，而且曲風跟香港最近的天氣有關，相信一班粉絲一定會充滿驚喜。

胡子貝、柯雨霏及馮熙燮合體出席活動。(胡凱欣 攝)

榮幸擔任修哥演唱會嘉賓

說到近期最難忘的經歷，一定是他們三人早前為大前輩胡楓（修哥）的演唱會擔任表演嘉賓！講到當天踏上紅館，胡子貝跟柯雨霏依然掩飾不到內心的激動，直言覺得「好興奮、好榮幸、好激動」。

胡子貝跟柯雨霏依然掩飾不到內心的激動。(胡凱欣 攝)

原來當晚他們還肩負重任，負責演繹開場部份，需要炒熱全場氣氛。柯雨霏表示：「係我哋嘅榮幸，見到咁多前輩同咁多前輩同台，嗰日真係對我哋嚟講好難忘。」胡子貝則覺得雖然是第一次登上紅館會有點壓力：「我覺得適當嘅壓力都係動力嚟㗎，所以就覺得咁多觀眾反而係比較興奮多啲嘅。我哋一定係好respect呢個舞台，所以我哋都有好刻苦嘅練習，所以我諗都可以因為練習比較多，所以我哋上係嘅時候，我諗我哋三個都好relax。反而都係期待多啲，都想show多啲畀大家睇，反而就唔係好驚，因為其實你如果太驚嘅話你都做唔到，即係你自己都Performance得唔好。」

來當晚他們還肩負重任，負責演繹開場部份。(胡凱欣 攝)

修哥親自提點走位超暖心

修哥在圈中一向出名德高望重兼親和力十足，胡子貝及柯雨霏都大讚修哥真的超級照顧後輩。柯雨霏及胡子貝感動的說：「修哥完全冇令到我哋有呢方面嘅憂慮，我覺得佢精神比我哋都好，修哥跳得好過我哋！我哋要跟住佢嘅步伐，佢仲會喺台度可能cue下我哋，佢仲會幫我哋，所以未輪到我哋嘅擔心，佢會take care台上所有人。」

胡子貝、柯雨霏指修哥take care台上所有人。(胡凱欣 攝)

胡子貝及柯雨霏都說在修哥身上學到不少

看到修哥敬業樂業，胡子貝及柯雨霏都說在修哥身上學到不少，能夠與多位前輩同台演出，對他們來說絕是一次超寶貴嘅經驗：「修哥唱著唱著可能望下呢邊，跟住又望下嗰邊，叫我哋再企埋啲。跟住又成日都話多謝我哋出席佢嘅演唱會，但係其實係我哋可得可能有呢個機會，所以修哥真係照顧得我哋好好。」

胡子貝及柯雨霏都說在修哥身上學到不少。(胡凱欣 攝)

睇更多現場照片：

Ryan X Ophelia X Matt 音樂分享會。(胡凱欣 攝)

Matt 唱了三首歌。(胡凱欣 攝)

胡子具。(胡凱欣 攝)

有粉絲趁機會送上鮮花予胡子貝。(胡凱欣 攝)

Ophelia。(胡凱欣 攝)

柯雨霏唱了《光年之外》。(胡凱欣 攝)

Ryan 。(胡凱欣 攝)

馮熙燮為粉絲送上驚喜。(胡凱欣 攝)