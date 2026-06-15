馮熙燮紅館獻唱釋放熱情　大讚修哥魄力十足：完全冇跌過watt

歌手馮熙燮昨日（14日）與胡子貝及柯雨霏合體出席活動，三人各自為現場的粉絲帶來了三首歌曲，他更為粉絲送上小驚奇。馮熙燮接受《香港01》訪問時更表示成功：「我好鐘意畀驚喜我啲歌迷或者係一啲出其不意嘅嘢，咁我就覺得大家應該冇期望過我會唱呢隻歌，咁所以我就rehearsal特登唔唱，咁就真係去到表演嘅時候先唱。」對於即將會舉行7小時的見面會，他笑指不是唱足7小時，而是已經預留時間跟粉絲一對一的面談：「我可以同每一位『宗親』都真係有一段時間去傾下計，有啲名我記得嘅！但係佢哋嘅生活其實我係完全唔知嘅，咁我好希望可以用呢個機會大家可以傾下計啦。」至於被問到見面會會唱什麼歌時，他表示要保持神秘，只透露了會唱《用背脊唱情歌》。

馮熙燮昨日與胡子貝及柯雨霏合體出席活動。(胡凱欣 攝)

馮熙燮亦有幸踏上紅館舞台

早前胡楓（修哥）舉行紅館演唱會，全城星光熠熠，《聲秀》的一班後輩都有份參與這場盛事。馮熙燮亦有幸踏上紅館舞台，他回想起當晚的情景依然相當興奮：「因為從來都未有呢次嘅經驗，所以背後嘅功夫都的確係落得比較多。咁同埋歌詞都真係用盡100%嘅心機去背好佢，咁就希望喺呢個台上面，係可以用到真係最自如嘅我去表演畀大家睇。因為有呢一個機會實在太難得啦，出道半年，修哥都咁信任我哋，所以我多謝修哥。」

馮熙燮亦有幸踏上紅館舞台。(胡凱欣 攝)

四個鐘大騷唱第一句：上到紅館完全冇緊張！

說到有份參與修哥嘅演唱會，馮熙燮直言感覺「非常、非常、非常開心」。他一開始以為自己會好緊張，怎料上到台反而好放鬆：「我第一隻歌嘅時候係Monica，我係冇理到我耳仔，我把聲勁大聲，但係我完全冇理，我係將我嘅熱情能量放曬出嚟比大家。」雖然今次演唱會長達5小時，他們還是第一組出場，負責唱第一句，對他們來說真的是一個極大的肯定。

馮熙燮說到有份參與修哥嘅演唱會，直言非常開心。(胡凱欣 攝)

嘆修哥魄力驚人

作為新人，馮熙燮對修哥的魄力佩服得五體投地，大讚對方超級親民：「其實修哥照顧我哋嘅位係好多啊，因為我好肯定修哥，未必對我哋好熟悉。因為始終我哋真係太新啦，但係每一次我哋同修哥去打招呼嘅時候，佢都係用佢最親切嘅笑容對我哋。」但最令佢震撼的，是修哥的體力：「修哥好精靈啊！因為其實落台之後，大家係真係去餐廳先，因為都想畀修哥休息一陣。咁但係佢好犀利！佢真係休息大概三四個字，佢返到嚟又有新嘅一樣咁樣！真係好犀利，尤其係帶妝啦，佢又要換幾次衫啦，又坐又企啦，其實都幾大工程。但係我反而係最佩服修哥，當晚雖然大家可能覺得佢體力上有啲累啦，但係其實佢喺話語上，係完全冇跌過watt。」

馮熙燮嘆修哥魄力驚人。(胡凱欣 攝)

Ryan X Ophelia X Matt 音樂分享會。(胡凱欣 攝)

Matt 唱了三首歌。(胡凱欣 攝)

胡子具。(胡凱欣 攝)

有粉絲趁機會送上鮮花予胡子貝。(胡凱欣 攝)

Ophelia。(胡凱欣 攝)

柯雨霏唱了《光年之外》。(胡凱欣 攝)

Ryan 。(胡凱欣 攝)

馮熙燮為粉絲送上驚喜。(胡凱欣 攝)