索爆女星今年遭已婚富商控告誹謗騷擾　罕爆感情狀態曾答被包傳聞

現年41歲的周秀娜（Chrissie）今年2月遭恒基地產集團主席兼董事總經理李家誠正式入稟香港高等法院，控告她與Google LLC 以及 5 個 YouTube 頻道涉嫌誹謗及騷擾。李家誠透過律師行發出嚴正聲明，強調與周秀娜「絕不認識」，亦無任何關係，引發各界熱議。周秀娜其後於社交平台發出聲明反擊：「本人從未表示、暗示或引導任何人相信本人與李先生存在任何形式的關係。在那次訪問中，我已清楚否認並明確表示並不認識李先生。」周秀娜於4月在香港文化中心出席電影《大分瓶》世界首映禮，亦對相關話題不作回應。周秀娜捲入官司後如常工作，她日前與馮德倫出席新戲《第四幕》活動，竟突然自爆感情狀況。

周秀娜由性感路線轉行實力派路線。(Ig圖片)

周秀娜未有透露官司進度。（陳順禎攝）

徐子淇同李家誠出雙入對追星。（IG圖片）

周秀娜捲官司人氣不減竟公開徵婚

周秀娜與馮德倫在台上與觀眾聊天互動，曾透露單身10年的周秀娜台上半開玩笑揚言：「我首先要給自己徵婚。」引來全場大笑，連周秀娜說完後都忍不住掩臉甜笑，看來周秀娜感情生活仍處於空窗期。周秀娜除了分享對電影的看法，亦十分疼愛影迷。有網民透露，周秀娜準備離場時，有見熱情影迷靠近，即留下為影迷簽名，人氣仍然強勁！不過未知是否現場太混亂，周秀娜似乎被嚇親，在簽名期間皺了皺眉、張開了嘴。有人指當日保安特別惡，或因而嚇親娜姐。而周秀娜臉上露出疲態，浮現淡淡黑眼圈，不過依然仙氣靚女。

索！（IG@chrissienana）

周秀娜入行只認過一男友 屢與圈中男神傳緋聞

周秀娜由當年的「𡃁模始祖」成功轉型為金像獎提名影后。感情生活方面，髮型師陳偉成（Avis）是她入行以來唯一公開承認過的男友。兩人情起於微時，曾以情侶檔姿態橫掃廣告界。可惜隨着娜姐事業一飛衝天，男方頻傳偷食，最終娜姐在2013年頒獎禮舞台上，以一句「歡迎大家熱烈追求」宣布終結6年情，自此進入長達10年單身狀態。單身期間，周秀娜身邊不乏男神級人物穿梭，先後與已婚電影監製黃永峰、藝人余德丞、黃宗澤、羅志祥（小豬）以及兩名圈外型男傳出緋聞。

周秀娜去年接受前TVB主播方健儀的Youtube節目《女人方言》訪問，方健儀問道周秀娜的感情生活時，她稱：「感情空白。（都冇乜人信。）係咪呀？（係呀，會覺得你好多人追。）唔知點解，外間係覺得好多人追，你話冇就會覺得一定係呃佢。」周秀娜坦言曾認識新朋友，都有去嘗試過，但是了解過後，自己又覺得不太合適。她又稱自己喜歡一個人，會全身投入，是個戀愛腦。而方健儀又提到周秀娜曾傳出「被人包」和大肚的傳聞，周秀娜亦激罕大方回應。她先感謝方健儀問她這條問題：「真係好感謝你問我呢個問題。（因為從來冇人問過你？）真係冇人問過我，好似呢件事已經唔需要問，我真係覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。（你指男方？）男方，我唔認識㗎真係。」

周秀娜竟公開徵婚。（小紅書）

講完掩嘴笑。（小紅書）

影迷好熱情。（小紅書）

周秀娜似乎被嚇親。（小紅書）

周秀娜（IG@chrissienana）

周秀娜（IG@chrissienana）

索！（IG@chrissienana）

周秀娜（IG@chrissienana）

靚！（IG@chrissienana）

正！IG@chrissienana）

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好靚！（IG@chrissienana）

好靚！（IG@chrissienana）