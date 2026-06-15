世界盃｜谷德昭半夜睇波嫌現場聲太大　網民：現場感比旁述重要

四年一度的足壇盛事世界盃日前正式開鑼，雖然開波時間大多在香港時間凌晨至清晨上演，但依然無阻一眾本地球迷捱夜捧場，不過為了不影響家人休息，就只能將「音量收細」。導演谷德昭（肥谷）亦不例外，他今日（15日）就在社交平台大爆自己睇波太興奮不自覺叫出聲，結果被「隔離嗰位」𥇣住，唯有提早吹雞散場瞓覺。因此，他向有關方面提出建議有關方面「整條半夜睇波第二聲道，現場氣氛調低啲，評述調高啲。」不過部分網民卻持不同反應，有的提議他戴耳機，也有的認為睇波現場感聲音，比旁述重要。

導演谷德昭最近與一眾球迷一樣捱夜睇世界盃。（谷德昭facebook圖片）

嫌現場聲音太混雜 評述員唔夠肉緊

谷德昭今日在社交平台分享荷蘭對日本這場賽事的畫面，並寫道：「開咗波只幾日，球賽時間的確QK，瞓陣又唔係，唔瞓又唔係。」谷德昭還發現一個問題，「唔知大家有冇同樣經驗，還是只係自己家中電視喇叭唔好。總是覺得現場球迷聲音混得太大，評述員們又唔似上一代的阿叔、大哥瑜般肉緊入咪。」

谷德昭私下也是一位球迷。（《少林足球》電影截圖）

驚見「隔籬嗰位」怒目相向：提早吹雞散場

正因半夜睇波，肥谷無奈表示：「隔離嗰位經已唔係太Likey，唯有細聲啲。結果只聽到現場氣氛，聽唔到評述。較大聲少少，隔離嗰位有啲被嘈醒動靜，唯有取出耳機睇電話，球員得番細細粒，又睇唔到個波。」不過，肥谷直言最大鑊都是看到日本隊底線斬中，球員飛身一頂入網，身為球迷的他，不自覺大聲歡呼了一聲，「轉身赫然發現隔離嗰位已𥇣住，唯有提早吹雞散場瞓覺。」

谷德昭在社交平台分享觀看世界盃的感受。（谷德昭facebook圖片）

提議電視台整「半夜睇波第二聲道」 網民反應兩極化

經歷了「驚心動魄」的一夜，谷德昭向有關方面提出建議：「可摸耳有冇可能，有關方面整條半夜睇波第二聲道。現場氣氛調低啲，評述調高啲，皆因 Subscribe都係為咗親切的廣東評述。」貼文一出，網民提議：「會唔會你戴番隻耳機問題就解決晒」、「我都係好似以前電台講波咁 聽keyman聲就算 免得下場超慘..」、「藍牙耳機駁電視機啦」、「廣東話旁述係沉音。 英文會好聽啲 資訊會豐富啲。」；同時，有部分網民對「現場聲」定「評述聲」重要持相反意見，認為睇波最緊要夠Real，「我鍾意依個比較有現場感嘅混音，平時英超太靜」、「如果二揀一，我寧願冇人講波，聽現場聲好過」、「我個人覺得現場感聲音，比旁述重要」。