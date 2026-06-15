歐陽萬成選港姐？　拍片模仿溫思婷神情口音網民讚：沒叫你超越！

歐陽萬成（Jimmy O. Yang）為港裔美國男演員、棟篤笑演員。早年在美國憑一系列講述香港上一代移民美國，及他在美國生活，兩地文化和語言差異而爆紅，現今已是其中一位國際著名演員，其Instagram粉絲人數已累計超過310萬人。



歐陽萬成親臨首映會。（資料圖片/陳順禎 攝）

神級模仿港姐面試 爆笑挑戰「譚仔口音」

雖說他人遠在美國，但原來對於無綫（TVB）舉辦的《2026年香港小姐競選》也相當關心。他今日（6月15日）在IG中分享了一段他模仿港姐競選中，在YouTube直播中溫思婷面試的部份。片中，歐陽萬成模仿了溫思婷的「譚仔口音」，相當搞笑！帖文中，他寫道：「I’m joining Miss Hong Kong! 我都想做港姐! #粵語好難 #jimmyoyang #歐陽萬成」

就連溫思婷的神情和動作，歐陽萬成都跟到十足！尤其是說出：「而家25歲，粵話好難，但我會加油㗎⋯⋯蕃茄醬⋯⋯牛腩麵⋯⋯」更有異曲同工之妙，果然是棟篤笑專家，真令人佩服！香港小姐2026｜溫思婷拒捏鼻整容疑雲 小紅書自爆墊胸隆鼻全紀錄

歐陽萬成好正呀！神情口音都跟足。（ig@jimmyoyang）

歐陽萬成好正呀！神情口音都跟足。（ig@jimmyoyang）

歐陽萬成好正呀！神情口音都跟足。（ig@jimmyoyang）

中外網民湧入激讚：叫你模仿，沒叫你超越！

帖文分享後，5小時內已有超過2.4萬人讚好。有外國網民留言：「Lmao broo」、「我不知道發生了什麼事，但這肯定是我最愛的節目」、「你得到我的一票了！」也有不少香港網民湧入留言：「你而家叻過我啦」、「你可以做香港先生了」、「佢肯講廣東話算係咁」、「坦白講，我幾鍾意佢，明知道自己講廣東話講得唔係咁好，一定會成為一個話題甚至乎會俾人笑，但佢一路保持笑容」、「叫你模仿，沒叫你超越」。

溫思婷進入第二輪面試。 (資料圖片/葉志明攝)

《2026香港小姐競選》早前舉行第二輪面試，當中第一輪面試就已率先吸引傳媒注意的、有「翻版古佩玲」之稱的溫思婷亦順利入圍。溫思婷報稱來自深圳，職業為證券公司職員，同時也是一位在抖音擁有200萬粉絲的網紅。香港小姐2026｜十強人選已出現 分析參賽者條件呢幾位三甲冇難度