Heidi李靜儀曬頭等艙富貴相　轉型KOL狂曬名牌袋緋聞對象非富則貴

前Super Girls成員Heidi（李靜儀）近年積極轉型，成功由「冰山美人」偶像蛻變為時尚界及美妝界的頂級KOL。翻查其社交平台，Heidi的生活圈子與生活質素近年大幅度飊升，除了出入各大名牌時裝週、頻頻孭最新款名牌手袋示人外，近日更在Instagram高調曬出搭頭等艙出行的富貴相，盡顯奢華生活。除了KOL事業吸金力強勁，Heidi在2021年更逆市「升呢」做老闆，與友人合資於觀塘開設私人健身室，實行商政娛樂雙線發展。

Heidi鍾情CHANEL！（IG/@heidibibe）

Heidi鍾情CHANEL！（IG/@heidibibe）

Heidi好正。（IG@heidibibe）

頻頻孭名牌周遊列國 高調曬頭等艙極度富貴

Heidi在Super Girls拆夥後，憑藉敏銳的時尚觸覺及骨感身材，深受各大頂級時裝品牌青睞。在她的IG可見，其日常生活已過得相當富泰，除了每日「名牌袋不重複」地大曬各種限量版、最新款名牌手袋外，更是「無國界」周遊列國。日前，Heidi更在IG限時動態及帖文分享出埠靚相，當中她坐在寬敞的飛機頭等艙內，享受尊貴服務，生活可謂極度奢華。不少網民留言大讚她「越活越高級」、「直頭係名媛生活」。

搭頭等艙！（IG截圖）

搭頭等艙！（IG截圖）

搭頭等艙！（IG截圖）

緋聞對象非富則貴

除了出入搭頭等艙、名牌不離手外，外界對其感情狀況同樣高度關注。現年35歲的Heidi外表高冷，一直被外界封為「冰山美人」，入行多年桃花不絕，除了最轟動的「SG爭仔風波」外，亦曾與多位富裕階層傳出緋聞。不過，近年她的感情生活走向低調，說自己單身，不過拍拖都未必會公開，要結婚才會認愛，「都係要穩定囉，成日覺得做呢一行，你公開咗可能就會影響到好多人，對方屋企人都未必想咁張揚啦，都要好好地保護。」

外表高冷！（IG/@heidibibe）

周遊列國！（IG/@heidibibe）

周遊列國！（IG/@heidibibe）