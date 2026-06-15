聲秀顏值擔當甄敏芳泰國大解放曬火辣三點式　樂壇好老公不禁留言

無綫歌唱選秀節目《聲秀》出身、現年23歲的甄敏芳（Jenny），憑著甜美外貌與溫柔內斂的文青氣質，在比賽期間已被封「顏值擔當」。平時說話陰聲細氣的她，向來給人一種斯斯文文的形象。不過，近日甄敏芳趁著到泰國旅行，竟然罕有地在社交平台「大解放」，罕有地曬出一系列三點式水著靚相，瞬間引來大批網民暴動，連導師蘇永康（阿公）都忍不住現身留言！

現年23歲的甄敏芳（Jenny），憑著甜美外貌與溫柔內斂的文青氣質，在比賽期間已被封「顏值擔當」。（IG@jenny.iannn）

平時說話陰聲細氣的甄敏芳，向來給人一種斯斯文文的形象。（IG@jenny.iannn）

激罕泳裝示人

日前，甄敏芳在個人社交平台上載多張在酒店泳池夜泳的相片，並貼上泰國國旗、椰子樹及海豚等Emoji，透露自己正身處曼谷。相中的她一改平時密實、斯文的鄰家女孩風格，換上一套純白色的三點式泳衣，下半身則若隱若現地下水，整個人坐在泳池邊擺出性感誘人的甫士；而另一角度，甄敏芳則整個人浸在水中對鏡頭甜笑，可愛之餘電力十足。

甄敏芳近日在個人社交平台上載一輯新相。（IG@jenny.iannn）

身形fit爆。（IG@jenny.iannn）

大曬腹肌。（IG@jenny.iannn）

大曬靚樣。（IG@jenny.iannn）

在高清鏡頭下，甄敏芳白皙透亮的肌膚尤為吸睛，性感上圍與「螞蟻腰」線條表露無遺，腹部更是隱約可見馬甲線，身材簡直弗到漏！其中一張照片她更微微側身、舉起玉臂，展現出均稱的身材比例與誘人鎖骨，性感指數爆燈。

大騷鎖骨！（IG@jenny.iannn）

網民齊聲讚好。（IG@jenny.iannn）

突顯標緻五官。（IG@jenny.iannn）

好開心。（IG@jenny.iannn）

蘇永康「現身」激讚

這組火辣照片曝光後，便瘋狂吸納過五千個讚好，紛紛留言大讚，驚呼平時「深藏不露」：「嘩，不得了 ！！靚人靚景」、「Jenny最近健身效果好勁喎」、「靚到上天花板，今屆啲香港小姐都唔夠你玩」；就連其《聲秀》導師蘇永康也忍不住留言：「女，妳終於大個啦⋯」。甄敏芳搞笑回覆：「玩泰大」。

蘇永康也忍不住留言。（IG@jenny.iannn）