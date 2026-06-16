鄭則士爆《何必有我？》原設定非「肥貓」做核心　點名感激張曼玉

講起鄭則士（Kent哥）從影生涯最好睇的角色，可能有人會說是《黃飛鴻》的豬肉榮、《跛豪》的肥波、《三個受傷的警察》的奪命甘，但必定少不了「肥貓」這個角色。



鄭則士（Kent哥）

憑「肥貓」勇奪金像影帝 喚起社會關注弱勢

故事講社會福利署社工KOKO在出訪圍村工作期間，遇到了智障人士肥貓（鄭則士 飾）及其母親貓媽。後貓媽因病去世，肥貓屢遭同村惡霸欺負，終令他情緒爆發走向極端，造成悲劇收場。電影《何必有我？》上映後，引起當年大眾社會對於智障人士的討論，和改變了大家對社會弱勢社群的睇法。電影亦入圍第5屆香港電影金像獎及第23屆金馬獎共四項提名，最終鄭則仕獲得香港電影金像獎最佳男主角。

鄭則士（Kent哥）拍片透露，原來電影原先設計並不是以智障人士做藍本。（小紅書 截圖）

鄭則士（Kent哥）拍片透露，原來電影原先設計並不是以智障人士做藍本。（小紅書 截圖）

原設定竟非智障？自薦改劇本苦練半年神態

日前鄭則士（Kent哥）在內地社交平台上分享，原來當年最初的劇本並不是以智障人士作為藍本。「1985年我在新藝城公司，黃百鳴先生給了我一個劇本，讓我看了以後再跟他說。劇本原來寫一個社工輔助一個老人家。」其後，他表示能不能將劇本主角，由老人家改做低能兒。片中，鄭則士說：「他說：『低能兒很難搞。誰來演？』我說：『我吧。』他說：『吓？你演喜劇，你行嗎？』我說：『讓我試試吧。』然後我用了半年時間，學低能兒的動態，結果皇天不負有心人，等了五年，肥貓出生了！」

1985年10月電影《何必有我？》上映並由新藝城發行，鄭則士擔任電影男主角的同時，也兼任了電影導演，而「點金石」監製則是將劇本交給鄭則士的黃百鳴，同時，編劇亦由黃百鳴、鄭則士、鄭忠泰三位擔任。當年電影《何必有我？》票房錄得超過7百萬。

鄭則士（Kent哥）的成功之處，在於做「肥貓」做到所有人都覺得電實中的Kent哥就是「肥貓」那樣，形象十分入屋。（YouTube截圖）

鄭則士（Kent哥）點名感激張曼玉傾情演出。（YouTube截圖）

點名感激張曼玉傾情演出 成就《肥貓流浪記》

1988年亦有《肥貓流浪記》，被稱為《何必有我？》的精神續作，由午馬，鄭則仕，張曼玉，成奎安等人主演。鄭則士在另一短片中也提及：「有一位在上升期間的女演員，我覺得非常合適，很幸運我也找到她，她就是張曼玉小姐。是她成就了《肥貓流浪記》的誕生，謝謝她。她那清純由心而發，她的熱血演得很飽滿，很感人，所以後來才能上升到國際明星。我希望她能多點演出，讓我們欣賞，讓我們學習。」

ATV拍《肥貓正傳》，成功令收視創高峰。（YouTube截圖）

ATV拍《肥貓正傳》，成功令收視創高峰。（YouTube截圖）

登陸亞視掀收視狂潮 《肥貓正傳》威力更勝TVB

「肥貓」一角影響極大。1995年鄭則士演出的電影《何必偏偏選中我》，劇情亦與《何必有我？》類似；1997年，亞洲電視（ATV）將肥貓故事搬上電視熒幕，推出了全劇共30集的《肥貓正傳》，故事和男主角亦由鄭則士擔任。當年劇集收視在結局周有15點，給局更達20點，為ATV最佳收視成績。當年TVB正在播映同為鄭則士飾演其中一個單元主演的《大刺客》。有指當年劇集《大刺客》被腰斬，部分原因亦是因為ATV播出《肥貓正傳》所致。1998年，ATV「添食」播出《肥貓正傳II》，同樣受家庭觀眾歡迎。