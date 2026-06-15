吳幸美閃婚後首個生日　與老公十指緊扣食日本菜慶祝：滿滿的愛

「東張女神」吳幸美於今年3月無預警宣布與圈外老公Sammy步入禮堂，低調又溫馨的婚禮獲得全網祝福。今日（15日）迎來她婚後的首個生日，不過一向是「工作狂」的她就透露生日正日要開工，幸好有貼心老公提早為她慶祝。吳幸美生日當日在社交平台罕有貼出與老公的甜蜜合照，寫道：「今日生日正日要返工，謝謝老公同家人早一日同我慶祝生日🥰滿滿的愛❤️最環境大家都身體健康💪🏻心想事成💗」。

吳幸美分享了多張「sweet爆」的婚禮照片。（IG@吳幸美）

吳幸美同老公好sweet。（IG@吳幸美）

吳幸美訪問中對老公有讚冇彈。（IG@吳幸美）

溫馨食廚師發辦 十指緊扣閃盲網民

從幸美分享的相片可見，她捧著寫有「Happy Birthday Amy」的蛋糕，與老公Sammy特意去品嚐Omakase，一口氣點了十多道精緻佳餚。在其中一張自拍照中，兩人在枱面上不自禁地「緊緊牽手」，雙雙對鏡頭展露幸福笑容，簡直羨煞旁人。

從幸美分享的相片可見，她捧著寫有「Happy Birthday Amy」的蛋糕，與老公Sammy特意去品嚐Omakase。（IG@ ng_hang_mei）

吳幸美在生日食Omakase。（IG@ ng_hang_mei）

幸美與老公十指緊扣，她發文寫道：「今日生日正日要返工，謝謝老公同家人早一日同我慶祝生日🥰滿滿的愛❤️」（IG@ ng_hang_mei）

入行23年出名孝順工作狂 升呢人妻無阻對《東張》熱誠

吳幸美入行23年以來一直以事業為重，過去因為要分擔家計，身為家中獨女的她自爆每星期開足7天工、鮮有應酬，入行後更只談過一次戀愛。今年3月，她突然宣布與交往一年多、大讚對方「善良老實、三觀一致」的專業人士Sammy低調成婚，當時她曾大方承諾「未來將以全新人妻身份主持《東張》」，就連生日正日她依然堅守崗位「正日要返工」，相當勤力！

吳幸美自爆入行23年只談過一次戀愛。（IG@吳幸美）