前TVB當家小生近照眼紋暴現面上有斑　網民反讚依舊儒雅自然老去

現年59歲的前無綫小生陳錦鴻，拍過多套經典劇集，包括：《新上海灘》、《刑事偵緝檔案IV》、《創世紀》等，更被四屆視后佘詩曼視為恩師，而且入行多年零緋聞，形象極佳。除了演技好外，陳錦鴻更是圈中絕世好爸，他在2012年離巢無綫後，為照顧患有自閉症的兒子一度全面停工，後於2019年曾復出拍攝ViuTV劇集《婚內情》，他曾澄清自己從未真正「引退」，平日依然會接商演、登台唱歌，不拍長篇電視劇，純粹是因為時間分配的考量。日前，有網民「野生捕獲」陳錦鴻，並將他的「生圖」近照分享到社交平台，隨即引起熱議。

陳錦鴻與羅嘉良主演的劇集《創世紀》是無數觀眾心目中的經典，當中陳錦鴻飾演的「許文彪」至今仍令人津津樂道。(劇集截圖)

陳錦鴻當年是TVB當家小生。（網上截圖）

陳錦鴻與佘詩曼曾合作拍攝《雪山飛狐》。（影片截圖）

陳錦鴻2019年時，曾與鄧萃雯合作拍ViuTV劇集《婚內情》。

生圖狀態曝光 眼紋暴現面上有斑

日前，陳錦鴻到Hoy電視錄影節目，離開時被網民野生捕獲。相中所見，陳錦鴻當天的打扮極之貼地。他身穿一件深灰色的短袖襯衫，戴著招牌黑框眼鏡，背後還背著一個極其普通的黑色背囊，衣著十分樸實。在完全沒有濾鏡和修圖的鏡頭下，即將步入60歲的陳錦鴻看起來確實蒼老了不少，雙眼周圍佈滿了密密麻麻的眼紋，面部也出現了一些色斑。有網民看後不禁直言：「他怎麼感覺老了很多。」

陳錦鴻日前到Hoy電視錄影節目，離開時被網民野生捕獲。（小紅書@夢回舊時光t）

陳錦鴻親切為網民簽名。（小紅書@夢回舊時光t）

笑容親切。（小紅書@夢回舊時光t）

舉止親民 網民力撐自然老去

雖然不復當年「青靚白淨」的儒雅小生形象，但陳錦鴻氣色非常好，精神不俗，整個人看起來非常飽滿。最難得的是，他的臉部狀態非常真實自然，完全無「科技感」，而且身形極fit。當看見有粉絲認出他並上前索取簽名時，他亦毫無明星架子，大方地為各人簽名、合照，舉動極之親民。

逐一滿足網民。（小紅書@夢回舊時光t）

身形keep得超好。（小紅書@夢回舊時光t）

陳錦鴻離開時，更向網民揮手道別。（小紅書@Hello哥在香港）

對於被指「感覺老了很多」，大批網民留言力撐陳錦鴻，認為到了這個年紀，這樣的狀態再正常不過，紛紛留言：「還好，自然的老去」、「他除了皺紋，五官臉型都沒變。」、「自然老去最好看」；更有網民大讚陳錦鴻的氣質隨着歲月沉澱得越來越好：「年輕的時候特別帥氣，儒雅。現在看上去是純樸謙遜的感覺，很平和。」、「看面相真的好好的一個人」、「真的接地氣」、「了不起的爸爸」、「還是很有氣質」；可見陳錦鴻雖然近年減少在幕前演出，但觀眾緣依然爆棚！

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

帶兒子去立平安紙

陳錦鴻為了患有自閉症的愛子陳駕樺，甘願在事業巔峰期隱退、移居郊區悉心照顧的故事感動無數人。如今兒子已經長大，陳錦鴻透露，自己很早就對兒子灌輸了正確的生死教育，甚至在兒子僅得14、15歲時，就帶着他一起去辦理立平安紙的手續，並告知因兒子未長大成人，所以所有遺產都會寫在太太名下。陳錦鴻笑言，每朝早起打掃見慣昆蟲屍體，所以看透生死，不要將人類生命放得太大，自己亦會看得淡要面對。

陳錦鴻為照顧患有自閉症的兒子，不惜放下事業，與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

陳錦鴻培養兒子彈鋼琴達演奏級。（林迅景 攝）

自封「偶像實力派歌手」

談到保養秘訣，陳錦鴻透露自己每天風雨不改，堅持做足2小時運動。他開玩笑說，如果活到70歲，他打算將運動時間加碼到4小時！因為家裡還有年邁的母親以及需要他全方位照顧的兒子，自己必須保持絕對的健康。當被讚在內地登台狀態大勇時，陳錦鴻隨即展現幽默本色，笑言自己是偶像實力派歌手，從未離開過舞台，並已準備好隨時開工，歡迎監製同導演找他。