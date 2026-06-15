你好打劫｜陳湛文望與芯駖續前緣　何啟華自愧扮劉德華︰太醜怪

由劉德華作為出品人的舞台山莊，自2016啟動至今已有十個年頭，而在這大日子，舞台山莊將於8月份三度重演《你好！》系列之《你好，打刧！Return》。今次除了有原先的班底麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫外，還加入新陣容︰何啟華、陳湛文及王俊傑。今日（15/6）就舉行記者會，公佈售票詳情。

舞台劇《你好，打劫！》，第三度公演。今次除了有原先的班底麥沛東、李芯駖@COLLAR、巢嘉倫外，還加入新陣容︰何啟華、陳湛文及王俊傑，魯文傑還榮升導演。（陳順禎 攝）

陳湛文望與芯駖續前緣︰之前演過夫妻

而作為新成員的何啟華及陳湛文，記者會後接受傳媒訪問，作為新加入的陳湛文，其實早在電影《望月》已跟芯駖演一對夫妻，今次再聚就是銀行經理與下屬的關係，他打趣地說都可以加入辦公室戀情的橋段。「又唔使咩特別戲碼，靠眉頭眼額都做到。」而Dee哥做的大賊角色，是個滿口大道理的賊王，看過之前的版本，Dee哥心想自己轉一轉，令角色再瘋狂點，大膽一點。「不過大家嘅期望都係擺喺其他對手啦，例如麥沛東，佢係呢套劇嘅元老。」

陳湛文早在電影《望月》已跟芯駖演一對夫妻，今次再聚就是銀行經理與下屬的關係，他打趣地說都可以加入辦公室戀情的橋段。（陳順禎 攝）

至於麥沛東在劇中一段長達分幾鐘，狂數人生要交幾多樣費用的「消費論」，因為實在太長怕忘記，台上便邀請隊友幫手一人記一部分方便提水。陳湛文︰「放心唔會幫，呢個係佢嘅Show Time點會幫呀？我記得個佈景好似有啲櫃桶，極其量攝啲貓紙我哋睇。」即係有任何甩漏都「睇住佢死？」Dee︰「就算死，都係死得好好睇咁畀你睇。」

Dee哥因為當年以扮劉生唱《獨自去偷歡》成名，所以每次見到劉生都有種尷尬。（陳順禎 攝）

何啟華當年扮劉德華成名 今獲邀合作︰一直都係自己緊張

團隊暫時未排練，有進行過圍讀，而當日老闆劉德華更有現身，大家可會特別緊張？陳湛文︰「其實一開頭我係有，半個鐘左右，但劉生實在太熟識演員的習性，佢唔會畀一股氣勢出嚟壓場，反而做到想隱身，這是好高段數的表現。」而Dee哥因為當年以扮劉生唱《獨自去偷歡》成名，所以每次見到劉生都有種尷尬︰「我扮得佢太醜怪，當年心態係劉德華點會識我呀？做咩都得啦，結果變成咁。經歷幾年，中間都合作過幾次，我覺得今次係輕鬆啲，劉生的確是好有親和力，一直都係自己緊張。」

當年何啟華惡搞劉德華首《獨自去偷歡》變成《獨自去鳩嗚》，為大家所認識。（影片截圖）

何啟華的確有幾分劉德華影子。（影片截圖）