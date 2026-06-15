19歲「重慶閰小姐」驚喜參加《我要做主播》　憑訪問片一夜爆紅

HOY新節目《我要做主播》早前舉行一連兩日海選面試，除了一些網紅和現役藝人外，應徵參加的素人也值得留意。當中一名來自重慶的閻小姐就令人眼前一亮。睇名是否「熟口熟面」？其實她就是早前在清明假期，因在西九龍高鐵站受訪而爆紅的重慶女遊客閻小姐。



19歲「重慶閰小姐」驚喜參加《我要做主播》。（IG圖片）

「嚴」小姐原來係閰小姐

4月4日，Now TV因應長假期而在西九龍高鐵站訪問一名內地到港旅客。閻小姐表示因為香港是「既有城市也有海邊」的地方，所以很喜歡香港。但是Now TV新聞播出時，除了誤將「閻」小姐寫成「嚴」小姐外，還將「香港是既有城市」改成「香港是舊城市」。片段播出後，引起不少網民討論。最後「閻小姐」在社交平台發文澄清，並強調「其實我說的香港既有城市又有海邊但是字幕配成了『舊』 香港這麼有趣好玩我怎麼可能說舊！」才解開誤會。

Now TV新聞訪問了一位從內地重慶來港的遊客閻小姐。(Now TV圖片)

憑訪問片爆紅

其後「閻小姐」一夕間爆紅，因為這件「美麗的誤會」令她成為了另類網紅，她的社交帳號更因此急增了超過二千名粉絲。

有網民發現，其實「閻小姐」就讀暨南大學，也不止是第一次到港，早前亦曾到港睇BLACKPINK演唱會。網民對於「閻小姐」參加HOY新節目《我要做主播》持觀望態度。有人留言讚她外表「標青」：「第一個靚女，活潑feel」「依個遊客幾好」，也有人質疑她是否有參加資格，也有人問：「第一個係咪講國語的？」

閻小姐社交平台突增2000名粉絲。(ig@peixuan3412)

閻小姐社交平台突增2000名粉絲。(ig@peixuan3412)

閻小姐一夜間網絡爆紅。(ig@peixuan3412)