TVB收視｜《香港探秘地圖》19.6點榜首　《中4》許志安任嘉賓登頂

無綫公布上周（8日至14日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21.9點（141萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.9點（121萬觀眾）；由黎耀祥、龔嘉欣主演《香港探秘地圖》上周播映大結局，最高收視19.6點（126萬觀眾），踞三線劇榜首。



由黎耀祥、龔嘉欣主演《香港探秘地圖》上周播映大結局，最高收視19.6點（126萬觀眾），踞三線劇榜首。（截圖）

外購古裝愛情喜劇《成何體統》上周大結局，最高收視13.8點（89萬觀眾）；由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉主持，並擔任「婚姻求生教練」的全新綜藝節目《夫妻肺片》最高收視12.2點（78萬觀眾）。

周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》進行「安歌之夜」下半場，許志安繼續擔任嘉賓評審，最高收視20.5點（132萬觀眾），周末收視稱冠。（截圖）

周六晚由阮兆祥主持資訊綜藝節目《香港系列之細間始終你好》最高收視13.8點（89萬觀眾）；《唱錢》推出全新Team Battle版本，請來8位《中年好聲音》第一、二、三季的實力唱將分成兩隊對賽，最高收視13點（84萬觀眾）。周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》進行「安歌之夜」下半場，許志安繼續擔任嘉賓評審，最高收視20.5點（132萬觀眾），周末收視稱冠；《一周星星》最高收視15.4點（99萬觀眾）。