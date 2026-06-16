木村光希出席首映《THE SEASON》大讚「媽咪」林嘉欣：如劇組太陽

Viu全新重磅劇集《THE SEASON》昨日（15/6）於圓方戲院隆重舉行首映禮，劇中兩大核心演員金像影后林嘉欣與日本星二代演員木村光希（Kōki）盛裝出席，吸引大批傳媒及粉絲到場支持，場面極其熱鬧。兩人在劇中首度合作飾演母女，戲裡戲外都火花四濺，受訪時更互相大讚對方，展現出極佳的默契。



嘉欣大讚光希「人美心善」

林嘉欣接受《香港01》訪問時對這位戲中的「女兒」讚不絕口。她坦言，在拍攝過程中被光希的專業與進步深深打動。尤其是劇中有一場需要光希展現高難度騎馬技術的長鏡頭戲份，更讓嘉欣記憶猶新。

林嘉欣笑說：「我真係好驕傲有咁靚、又好善良、又做晒功課、又準時嘅『阿女』！記得有一場喺騎馬術學校拍嘅長鏡頭戲，原本我以為係用替身，點知拍完之後我行近一睇，唔係喎，真係我阿女嚟㗎！佢真係表現得好優雅、好犀利，我當時真係好驚喜。」

光希則坦言，自己雖然學習了幾年騎馬，但這是她第一次在鏡頭前一邊演戲一邊騎馬，當時內心其實非常緊張。

林嘉欣大讚木村光希乖女。（陳順禎攝）

戲外建立深厚情誼 光希難忘「母女」時光

雖然拍攝過程緊湊，但整個劇組感情相當融洽。光希在受訪時表示，這次能與林嘉欣合作感到無比榮幸，並大讚嘉欣像太陽一樣溫暖：「我真係好榮幸可以同Karena合作。佢教咗我好多嘢，唔單止係做戲，仲有做人嘅道理。佢喺片場嘅存在，同埋佢對劇組工作人員嘅照顧，真係好似我哋團隊入面嘅太陽咁，一直用笑容同溫暖帶領住我哋。」

戲中與男主角老夫老妻 戲外化身地頭蛇推介港式美食

談到劇中的感情線，林嘉欣與男主角飾演夫妻，甚至有親吻鏡頭。被問到拍攝時會不會尷尬或緊張，嘉欣笑言兩人熟絡得像「老夫老妻」，完全不需要熱身。林嘉欣笑說：「完全無尷尬！因為我哋已經拍到好老夫老妻。我每次在開鏡之前，我都會叫我老公『夾吓排牙畀我睇吓先』，睇吓乾唔乾淨，確認乾淨就即刻錫得、拍得，哈哈！」

此外，作為「地頭蛇」的林嘉欣，在光希留港期間也盡地主之誼，除了買新鮮生果送到演員們下榻的酒店外，也推介了許多本地美食。而光希也透露自己這次深深愛上了香港，甚至對涼茶情有獨鍾。

被問到如果再來香港，最想念、最必須要再嘗試的美食是什麼時，光希立刻用廣東話回答：「燒賣！」 隨後更數出「點心」可見已成為道地的香港美食愛好者。

林嘉欣與木村光希在劇中飾演母女。（陳順禎攝）